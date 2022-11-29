ألعاب فيديو جديدة وحصرية على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - أحدث ألعاب الفيديو الحصرية أصبحت متوفرة بين يديك، ضمن المنصة الأكبر والأفضل في المملكة الأردنية الهاشمية، وبما يزيد عن 19 دولة أخرى، فبإمكانك العثور على لعبة البلايستيشن أو الإكس بوكس أو غيرها من الأجهزة بكبسة زر عبر موقع السوق المفتوح.

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بيع واشتري ألعاب الفيديو عبر موقع السوق المفتوح

لم تعد بحاجة التنقل ما بين المحلات التجارية للحصول على لعبة الفيديو المُفضلة لديك؛ بغض النظر عن جهاز الفيديو الذي تستخدمه، فبات بإمكانك العثور على طلبك بكل سهولة ومن مكانك، فكل ما يحتاجه منك الأمر زيارة موقع السوق المفتوح، إما على الويب أو عبر تحميل التطبيق الرسمي التابع له، والمُتاح بكل من متجر آب ستور، وهواوي آب جاليري، وجوجل بلاي.



وفر موقع السوق المفتوح قسماً مُخصصاً لعرض وطلب ألعاب الفيديو، يضمن لك وصول إعلانك خلال وقت قياسي إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الفئات المستهدفة في شتى المناطق والمحافظات الأردنية، ليتم بعد ذلك بدء عملية البيع والشراء على أرض الواقع، وذلك بعد أن يتم التواصل ما بين الباحث والمُعلن عبر الاتصال الهاتفي، أو ما يوفره الموقع من خدمات اتصال تتمثل بكل من خاصية الدردشة وخاصية التعليقات.

سواء كنت تبحث عن لعبة فيديو حديثة أو قديمة، حصرية أو منتشرة، جديدة أو مُستخدمة، ستجد طلبك عبر تصفح قسم ألعاب فيديو الموجود ضمن القسم الرئيسي ألعاب فيديو وملحقاتها، والذي تجد به أيضاً كل ما يتعلق بعالم ألعاب الفيديو من أجهزة، واكسسوارات، وبطاقات شراء، وشخصيات أكشن فيجرز، وحتى خدمات الصيانة ذات الصلة.

في المقابل، إن كنت صاحب متجر ألعاب فيديو أو فقط تملك بعض ألعاب الفيديو التي ترغب ببيعها، بإمكانك نشر إعلاناً بمحتويات ما لديك والسعر المطلوب على موقع السوق المفتوح، وإضافة صوراً للألعاب لجذب عدد أكبر من المهتمين، وفي حال كنت تُفضل تسريع عملية البيع؛ فيمكنك الاستفادة من باقة الخدمات الإعلانية المدفوعة التي يُقدمها السوق المفتوح لك، مثل: خدمة التيربو، وخدمة الإعلانات المميزة، وخدمة البانر الإعلاني، والمزيد غير ذلك، بحيث تتميز كل منها بمجموعة من الخصائص التي تضفيها على إعلانك، ومن أهمها زيادة نسب المشاهدات عليه، وتثبيته ضمن أعلى قوائم نتائج البحث.



موقع السوق المفتوح

يعد موقع السوق المفتوح المنصة الإلكترونية الشاملة الأولى في مجال الإعلانات المبوبة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، والرقم #1 للبيع والشراء بأكثر من 19 دولة أخرى يُقدم خدماته بها، مثل: العراق، ومصر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، ويعود ذلك بسبب ما تمكن من تحقيقه خلال مسيرته من تميز وتألق، بفضل ما يتمتع به من مصداقية وموثوقية في المجال، ناهيك عن أنه يضم فريق دعم مُحترف لمساعدة مستخدمي موقع وتطبيق السوق المفتوح على أكمل وجه، والرد على أي أسئلة واستفسارات لديهم، لذا يُمثل الوجهة الأولى التي يقصدها الأفراد للإعلان أو البحث عن سيارات، أو عقارات، أو إلكترونيات، أو ملابس، أو أطعمة جاهزة، أو خدمات، أو وظائف، والمزيد غير ذلك.