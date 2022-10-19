أمريكانا للمطاعم تفتتح أول فروع "كرسبي كريم" في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم، مُشغل المطاعم الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن توسيع امتيازاتها بافتتاح أول فروع كرسبي كريم في الأردن.

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ويأتي إطلاق علامة الدونات والقهوة الطازجة المشهورة عالمياًنتيجةً للنمو السريع والانتشار الواسع لعلامة كرسبي كريم في منطقة الشرق الأوسط، حيث وسّعت أمريكانا للمطاعم شبكة متاجر هذه العلامة التجارية لتضم أكثر من 250 متجراً فيكلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر.

وتم افتتاح أول متجر لـكرسبي كريم في شارع خلدا، عمّان، بتاريخ 18 أكتوبر، كما تعمل أمريكانا للمطاع معلى تجهيز ثلاثة متاجر أخرى قيد الإنشاء سيتم افتتاحها بحلول نهاية العام.



وتعليقاً على افتتاح كرسبي كريم في الأردن،قال أماربال سندو، الرئيس التنفيذي لأمريكانا للمطاعم: "يسعدنا افتتاح أول فروع علامة كرسبي كريم التجارية في الأردن، ويسعدنا أكثر حجم الترحيب والإقبال الذي كان رائعاً من قبل العملاء.

يأتي افتتاح هذه العلامة التجارية في عمان في أعقاب النجاح الهائل الذي حققته في مصر، حيث افتتحنا ثلاثة عشر متجراً منذ إطلاقها في أغسطس 2021. نعمل على تنفيذ خطط لتوسيع نطاق العمل بسرعة، مع توقع أن تكرر كرسبي كريم في الأردن النجاح الذي حققته تحت إشراف أمريكانا للمطاعم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".



ويتألق “الضوء الأحمر الساخن” الشهير للافتة "كرسبي كريم" لإعلام الضيوف بتوفّر الدونات “أوريجينال جلايزد” اللذيذة والساخنة والطازجة لأول مرة في عمّان. ويعمل المتجر كمركز إنتاج يخدم استراتيجية “كرسبي كريم” متعددة القنوات لتوزيع وتقديم الدونات الطازجة يومياً للعملاء بمنافذ بيع متعددة. تحضر جميع كعكات الدونات من كرسبي كريم يدوياً بشكل يوميٍ،

ويتم تزيينها يدوياً أيضاً لضمان تقديم المذاق الذي أصبح مرادفاً للعلامة التجارية وجعل المستهلكين في جميع أنحاء العالم يعودون لتذوقه مجدداً.



الجدير بالذكر أن مجموعة أمريكانا للمطاعم افتتحت أول فروع علامة "كرسبي كريم"التجارية في منطقة الشرق الأوسط في العام 2006، ومنذ ذلك الحين وسعت المجموعة نطاق الامتياز في سبعة أسواق.

ومع النمو في مناطق الامتياز الحالية ودخول الأردن حديثاً على هذه القائمة، تتوقع الشركة زيادة الانتشار الإقليمي القوي وزيادة فرص امتياز كرسبي كريم. كما تقوم شركة أمريكانا للمطاعم حالياً بتشغيل أكثر من 2050 مطعماً من العلامات التجارية العالمية الشهيرة في 12 دولة.





















