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الإثنين، 19-06-2023 03:21 م

أمين عمان يفتتح حديقة جبل عمان بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران

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الوكيل الإخباري - افتتحت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران، اليوم الاثنين، حديقة جبل عمّان، برعاية أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، وبحضور رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد السيد عصام سلفيتي، والرئيسة التنفيذية للبنك السيدة ناديا السعيد، والمديرة العامة لمدرسة الأهلية والمطران د. أليس عبود.

وتكمن فكرة المشروع الذي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، بتعزيز المساحات الخضراء والفراغات الحضرية من خلال إعادة تصميم وتفعيل مساحة عامة في جبل عمّان لتمنح المجتمع فرصة للتعلم والتواصل ضمن مساحة آمنة.

وشارك أطفال المنطقة والطلبة بفعاليات الافتتاح من خلال زراعة الحديقة والرسم الجرافيتي على جدرانها، بالإضافة إلى نشاط موسيقي قدّمه احد الموسيقيين التابع لمعهد عمّان للفنون الأدائية، وهو إحدى مبادرات مؤسسة بنك الاتحاد.

وجسدت الشراكة بين بنك الاتحاد وأمانة عمان ومدرسة الأهلية والمطران نموذجاً للمبادرات الخدمية المجتمعية، وتحقيق مفهوم المجاورة بتعزيز إشراك المجتمع المحيط بكافة مراحل المشروع من التصميم والتنفيذ إلى التقييم والتطوير.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كون الحدائق المجتمعية تعتبر ذات قيمة مضافة بطابعها الثقافي والترفيهي لسكان المناطق المجاورة، حيث يقصدها عدد كبير من أفراد المجتمع والزوار، كما تُعد عاملاً هاماً في زيادة المساحات الخضراء التي تؤثر إيجاباً على البيئة.

ويأتي افتتاح الحديقة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لبنك الاتحاد لما له من أثر إيجابي مباشر وطويل الأمد على المجتمعات المحلية، وتم وضع خطة واضحة بالتعاون مع مدرسة الأهلية والمطران لإدماج أفراد المجتمع عن طريق ورشات تفاعلية وأنشطة مجتمعية تعقد بشكل متواصل في الحديقة، ومن ضمنها ورشات موسيقية وفنية وزراعية مع الأطفال.

يذكر  أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالحديقة مكونة من بنك الاتحاد وأمانة عمان ومدرسة الأهلية والمطران ومؤسسات وأفراد المجتمع المحلي المجاور للحديقة، ليكونوا جزءاً فعالاً من هذا المشروع المجتمعي الهادف من خلال تنظيم المشاريع والجلسات التفاعلية في الحديقة بشكل مستمر.

وحضر افتتاح الحديقة ممثلين عن الشركاء من مؤسسات وأبناء وبنات المجتمع المحلي، إضافة إلى مجموعة من طلبة الأهلية والمطران، ومدرسة العبدلية الأساسية للبنين ومدرسة جبل عمان الأساسية للبنات.

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