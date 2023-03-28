أندروز: الراعي الرسمي لفريق الدلقموني لسباقات السرعة للعام 2023

الوكيل الإخباري - وقع فريق الدلقموني لسباقات السرعة شراكة جديدة مع شركة أندروز للقهوة، تتضمن عقد رعاية لفريق الدلقموني لسباقات السرعة للعام 2023، و وقع مندوبا عن فريق الدلقموني المتسابق بهاء الدلقموني مندوبا عن الفريق و السيد رمزي مرجي الرئيس التنفيذي لشركة أندروز للقهوة، و الذي تحدث عن قصة أندروز مفتخرا بأنها منتجا أردنيا بدأ عام 2020 و قال كنا مشروع صغير ذو أحلام كبيرة في الريادة في هذا القطاع.



و جاء ذلك بعد البحث الطويل عن أفضل حبوب قهوة ذات جودة عالية، حيث تمكن من تحضير وتقديم القهوة بمفرده بالأردن حتى وصلت الشركة لما وصلت إليه.

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