الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الثلاثاء، 28-03-2023 10:57 ص

أندروز: الراعي الرسمي لفريق الدلقموني لسباقات السرعة للعام 2023

WhatsApp Image 2023-03-28 at 10.56.15 AM


الوكيل الإخباري - وقع فريق الدلقموني لسباقات السرعة شراكة جديدة مع شركة أندروز للقهوة، تتضمن عقد رعاية لفريق الدلقموني لسباقات السرعة للعام 2023، و وقع مندوبا عن فريق الدلقموني المتسابق بهاء الدلقموني مندوبا عن الفريق و السيد رمزي مرجي الرئيس التنفيذي لشركة أندروز للقهوة، و الذي تحدث عن قصة أندروز مفتخرا بأنها منتجا أردنيا بدأ عام 2020 و قال كنا مشروع صغير ذو أحلام كبيرة في الريادة في هذا القطاع.
  
و جاء ذلك بعد البحث الطويل عن أفضل حبوب قهوة ذات جودة عالية، حيث تمكن من تحضير وتقديم القهوة بمفرده بالأردن حتى وصلت الشركة لما وصلت إليه.

اضافة اعلان




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-29 at 2.13.59 PM

"المركزية ياماها" تستقبل الشهر الفضيل بعرض مميز على مجموعة واسعة من السكوترات والدراجات النارية

WhatsApp Image 2023-03-28 at 3.02.35 PM

منصّة زين تدعم 20 مصمماً أردنياً جديداً تحت مظلّة “Dezain Space”

Toyota @ WEC - 1000 Miles of Sebring-1

تويوتا جازو للسباقات يُحقِّق فوزًا مزدوجًا في سباق الـ "1000 ميل من سيبرينغ" ضمن بطولة العالم للتحمل

WhatsApp Image 2023-03-28 at 12.36.33 PM

فريق من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بالمركز الأول على المستوى المحلي في Uniway العالمية متأهلاً للمسابقة الإقليمية

WhatsApp Image 2023-03-28 at 11.10.09 AM

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

fla

فلاورد تفوز بالجائزة الفضية في جوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023