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الإثنين، 23-08-2021 12:59 م

أنظمة تكييف الهواء الجديدة DVM S2 VRF من سامسونج تضمن التبريد الأمثل في كل مكان

DVM S2(7)


الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج إلكترونيكس عن إطلاق أنظمة تكييف الهواء الجديدة DVM S2 (VRF) الملائمة للعمل مع الوحدات الداخلية لتوفير تقنية التبريد (WindFree™ Cooling) في كل مكان، من دون الشعور بأي إزعاج من تدفق الهواء البارد المباشر.

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وقال يونغ جون تشوي، رئيس مجموعة أعمال حلول الهواء في الأجهزة الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات: "إن الأداء الفعال والقوي لأنطمة تكييفDVM S2 (VRF)يظهر التقدم المستمر الذي تحققه تقنية التبريد (WindFree™ Cooling) الحصرية من سامسونج.

 

ويعدّ هذا النظام المعزز بالذكاء الاصطناعي أكثر الحلول تقدماً للتحكم بالحرارة الداخلية من سامسونج حتى الآن.

 

 

وتهدف هذه التقنية إلى توفير الراحة في المجمعات السكنية ومباني المكاتب الصغيرة والمتوسطة وحتى المباني التجارية".


ويشتمل نظام التكييفDVM S2 (VRF)الذي ينتمي إلى الجيل السادس من سامسونج على نظام وحدات خارجية يتم تركيبها في الخارج.

 

ويتم الربط مع ما يصل إلى 64 وحدة تكييف هواء داخلية من سامسونج، من أجل توفير الراحة المثلى مع تفادي مستويات التبريد المزعجة.

 

ويتوافق هذا النظام مع طرز سابقة مثل : جميع الوحدات نوع كاسيتو الموديلات التي يتم تركيبها على الحائط.

 

 

ويتوافر نظامDVM S2 (VRF) حالياً في أوروبا، وسيكون متاحاً في الصين في يوليو 2021، على أن يتم طرحه لاحقاً في أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والأسواق المختارة في آسيا.


ضاغط بنطاق تردد أوسع للحصول على أداء أفضل معتقنية (WindFree™)
من أهم ما يمتاز به نظامالتكييفDVM S2 (VRF) توظيف العديد من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك الكومبريسر الحلزونية الشكل الأكثر تقدماً في فئتها، مع تقنية Advanced Flash Injection، واستخدام المبادل الحراري الكبير والتدفق المحسن لهواء التبريد، والمروحة ذات المسننات المتعددة، ووحدة توفير الطاقة المحسنة.

 


وتتيح تقنية Advanced Flash Injectionالتحكم بالضاغط علىنطاق تردد أوسع يتراوح من 10 - 180 هيرتز. وبالوصول للمستوى المنخفض الجديد البالغ 10 هيرتز (مقارنة بـ 14 هيرتز للطراز السابق)،فإن ذلك يجعل النظام أكثر استقراراً عند الترددات المنخفضة، وأداء أفضل لتقنية (WindFree™) للتحكم المريح بدرجة الحرارة.

 

وفضلاً عن ذلك، فإن المستوى العالي الجديد للتردد الذي يصل إلى 180 هيرتز،يضمن أداء تبريد أقوى.


المبادل الحراري الأكبر والمروحة ذات المسننات المتعددة


عند مقارنة الوحدات الخارجية الحالية مع بديلتها الجديدة بذات القدرة في DVM S2 (VRF) نظام التكييف، نجد أن مساحة تبادل الحرارة للمبادل الحراري في جميع الطرز الجديدة تكون أكبر بشكل ملحوظ. وتم تصميم المسار الهجين للوحدة الجديدة لتحسين تدفق غاز التبريد وزيادة التبادل الحراري مع إتجاه تدفق الهواء.

 

وعلاوة على ذلك، تساعد المروحة الفريدة متعددة المسننات في التقليل من اضطراب الهواء، مع مراعاة سرعة الهواء عند الحواف وداخل شفرة المروحة على التوالي.

 

وعلاوة على ذلك، يسهم الترانزستور ثنائي القطب المعزول عالي الكفاءة في التقليل من فقدان الطاقة الكهربائية الموصلة.


ويمتازتصميم نظامالتكييفDVM S2 (VRF) الجديد بخصائص ديناميكية هوائية متطورة تضمن مستويات تشغيل أكثر هدوءاً مقارنة بالأجيال السابقة.

 

ويتميز الجهاز بإطار متن وهيكل مقوّى ومطوّر. وتم تمديد نطاق تشغيل التبريد لدرجات حرارة خارجية مرتفعةومقاومة ضغط المراوح للارتقاء بمرونة التصميم، إلى جانب تطوير خاصية التشغيل في حالة الطوارئ.

 

وعلاوة على ذلك، تشمل الوحدات الخارجية على جهاز مدمج لفحص التردد للضاغط لضمان صيانة أفضل.

 

ونظراً لوجود التكنولوجيا المتقدمة للتحكم بدائرة غاز التبريدوتحليل حالة التركيب يمكن إستخدام أنابيب شبكة نحاسية بأقطار أصغر، فإن ذلك يخفض كمية غازات التبريد الإضافية المستخدمة أثناء التركيب بنسبة 28% مقارنة بالنسخ السابقة.

قدرات الذكاء الاصطناعي تقود إلى تبريد أسرع وأذكى


بفضل توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن لنظام التكييف DVM S2 (VRF) اكتشاف الظروف المناخية الداخلية لتقديم أداء مُحسَّن للتبريد والتدفئة على حد سواء.

 

 

ويستطيع نظام التحكم في الضغط المنخفض المعزز بالذكاء الاصطناعي التعرف بدقة على أنماط عملية التبريد،ومن ثم الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة بطريقة أسرع، ما يعني شعور المستخدمين داخل الغرفة براحة أفضل عند درجة الحرارة المطلوبة.

 

وفي الوقت نفسه، هناك نظام التحكم في الضغط العالي المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على الضغط العالي الأمثل، وذلك من خلال إجراء التعديلات المطلوبة وفق الظروف الخارجية للتشغيل. أما نظام التحكم للتخلص من الجليد والمعزز أيضاً بالذكاء الاصطناعي،فإنه يختار التوقيت الأمثل للقيام بهذه العمليات،ليوفر بذلك مزيداً من الراحة في أثناء التدفئة.

 

وإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا الجهاز اكتشاف أي تسربات في الغاز على الفور، وإرسال التنبيهات مباشرة، حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة وحداتهم وإدارتها بسرعة مع ضمان راحتهم.

 




 

 


 

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