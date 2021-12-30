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الخميس، 30-12-2021 03:44 م

أنظمة "WindFree™" لتكييف الهواء من سامسونج توفر حلول تبريد عصرية

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الوكيل الاخباري - التقدّم التكنولوجي

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يعتمد مكيف الهواء "WindFree™" عن طريق دفع الهواء عبر آلاف الثقوب الدقيقة، ما يؤدي إلى تدفق الهواء بطريقة موزعة ولطيفة تعرف باسم "الهواء الساكن".

 

وتعمل هذه الفتحات بتناغم للوصول إلى تدفق الهواء البارد الذي يتخلل أرجاء الغرفة برفق وهدوء.

 

ويشتهر هذا النوع من مكيفات الهواء بالحفاظ على تدفق معتدل عبر الوحدة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تنظيم درجات الحرارة، من دون الحاجة إلى تعديل درجة الحرارة، أو إيقاف تشغيل الوحدة تمامًا.

 





الطريق نحو الابتكار والإبداع بالاعتماد على التعليم


يعتبر STEP برنامجاً للتعليم الإلكتروني التنافسي، وهو مخصص لشركاء أنظمة سامسونج لتكييف الهواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وصمم البرنامج من قبل فريق سامسونج لتكييف الهواء في المنطقة لتعزيز ثقافة التعلم الإلكتروني، وزيادة فهم المنتجات، وتحسين مهارات المبيعات لدى الشركاء.

 

وتلقي فصول التعلم الإلكتروني الضوء على ميزات المنتجات، مع التركيز على الوحدات الداخلية المستخدمة في مكيفات "WindFree™" عبر جميع أنواعها (4way/1way cassette، Wall Mounted)، وميزات ومقدمة إلى DVM Pro2.0 (برنامج تصميم واختيار أنظمة التكييف من سامسونج).


ويتعين على المشاركين إكمال أربع مراحل بنجاح، بما في ذلك التعلم الإلكتروني، والخضوع لاختبار عبر الإنترنت، والمشاركة في مسابقة تصميم المشروع، ومسابقة عرض المبيعات.

 

وأسفرت مبادرة STEP 2021 إلى زيادة التعلم الإلكتروني بنسبة 444% في النصف الأول 2021. وبفضل هذه التدريبات، حصل الشركاء على المهارات اللازمة لتصميم أنظمة مثالية تساعدهم في تأمين فرص الأعمال الاستراتيجية.



دراسات حالات مثيرة للاهتمام/ أمثلة مهمة


يعتبر مشروع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب أحد أكبر مشاريع الجامعات الحديثة تحت الإنشاء في العاصمة المصرية القاهرة. حيث تعتزم الجامعة توسعة الحرم الجامعي بإضافة ستة مبانٍ جديدة.

 

وتم استبدال وحدات تبريد الهواء القديمة بتقنيات جديدة، مثل حلول أنظمة التدفق المتغير DVM S ووحدات أجهزة التكييف الداخلية "WindFree™" المعلقة على الحائط وأجهزة "360 كاسيت".

 



إضافة إلى ذلك، يعد المشروع السكني "سوك تشايان ريزيدنس" أحد أكبر مشاريع أنظمة التكييف DVM S من سامسونج في إسلام أباد، كما أنه أحد أكبر المشاريع التي تستخدم أنظمة "WindFree™" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ويهدف هذا المشروع إلى توفير أماكن إقامة ومرافق رائعة وفق أحدث الطرز والكثير من المزايا الأخرى في منطقة "مركز إف 10" العصرية بمدينة إسلام أباد، والتي تعتبر العنوان الأكثر جاذبية في المدينة.


 

وسيعتمد هذا المشروع على حلول DVM S Eco (mini VRF) و 1Way Cassette التي توفرها أنظمة تكييف الهواء "WindFree™" في هذا المجمع السكني الفاخر، ليستمتع المقيمون فيه بميزات جذابة وأداء محسّن وكفاءة استثنائية من الحلول المتكاملة لتكييف الهواء.


 




 

 


 

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