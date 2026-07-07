أهلي فنتك وإنفويس كيو توفران حلول الفوترة الإلكترونية للشركات الناشئة

تُعدّ إنفويس كيو منصة إقليمية للفوترة الإلكترونية تُسهّل عمليات إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات، وتضمن الامتثال لمتطلبات الجهات الضريبية في عدد من الأسواق، كما تتكامل مع بوابات الدفع من خلال عمليات مؤتمتة. وتقدم الشركة خدماتها في الأردن والسعودية والإمارات وعُمان وقطر والمغرب ومصر.
وحضر توقيع اتفاقية الشراكة رئيس مجلس إدارة شركة أهلي فنتك/الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني السيد أحمد أبو عيدة، والرئيس التنفيذي لشركة أهلي فنتك السيد غسان المعشر، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفويس كيو السيد مهند طوبل.
وبموجب هذه الشراكة ستحصل الشركات ضمن محفظة أهلي فنتك على أسعار تفضيلية للاستفادة من مجموعة حلول إنفويس كيو في هذه الأسواق، مما يتيح للشركات الناشئة ذات الطموحات الإقليمية الوصول إلى حلول قابلة للتوسع وجاهزة للامتثال، لإدارة الفواتير والتحصيل والمدفوعات بما يواكب تطور أعمالها.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال غسان المعشر، الرئيس التنفيذي لشركة أهلي فنتك: "تمثل قصة إنفويس كيو نموذجًا لما كنا نطمح إلى تحقيقه عند تأسيس أهلي فنتك. فقد دعمنا الشركة منذ بداياتها الأولى، واليوم نراها تسهم في دعم شركات ناشئة أخرى ضمن بيئتنا الريادية، في تجسيد واضح لأهمية الازدهار المشترك وأثره.
ومن جانبه، قال مهند طوبل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفويس كيو: "كان لدعم أهلي فنتك دور محوري في رحلة نمو إنفويس كيو من شركة ناشئة في مراحلها الأولى إلى منصة تخدم آلاف العملاء في الأسواق الإقليمية.
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