أهمية السوق المفتوح في الأردن

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السوق المفتوح

السوق المفتوح هو واحد من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، حيث يغطي بخدماته تسعة عشر دولة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يمثل بها الخيار الأول لشريحة واسعة من المجتمع، حيث يمكن من خلاله البحث عن شتى أنواع المنتجات والسلع؛ سواء الجديدة أو المستعملة، بالإضافة إلى الخدمات والوظائف، ونشر الإعلانات من جهة أخرى.



أهمية السوق المفتوح في المملكة الأردنية



يتسم السوق المفتوح بأهمية كبيرة في الأردن، إذ يمثل واحد من أكثر مواقع الإعلانات المبوبة المعروفة بين أهالي الشعب الأردني؛ مواطنين ومقيمين على حدٍ سواء، ويعود ذلك إلى الكثير من الأسباب المختلفة، والتي لعل من أهمها ما يعمل على توفيره من بيئة إلكترونية تتمتع بأقصى درجات الأمان والحماية، إذ لا داعي للقلق من إجراء عمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت خلال استخدامه، فهو يضمن تقديم معدلات عالية من الموثوقية والمصداقية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقديم خدماته من خلال تحليل متطلبات السوق الأردني الفعلية، وما تشمل عليه من قطاعات مختلفة، كما يحرص على مراعاة دراسة رؤية المستهلكين؛ وكل ذلك بهدف ضمان تقديم تجربة استثنائية وفريدة من نوعها للمستهلكين من حيث عملية التسوق.



ميزات موقع السوق المفتوح في الأردن



أصبحت مواقع الإعلانات المبوبة خلال الآونة الأخيرة واحدة من أفضل طرق التسوق والتسويق الإلكترونية في مختلف دول العالم، ويعود ذلك بسبب ما تتميز به من توفير في الوقت والجهد على الأفراد؛ والمبذولة في عملية البحث عن احتياجاتهم، ومحاولة عرض ما يملكون للبيع من أجل تحقيق الربح، إلا أنه يجب مراعاة التعامل مع منصة آمنة ومضمونة لتجنب الوقوع ضحية عملية نصب واحتيال، وعلى ذلك جاء السوق المفتوح حلاً مثالياً لإتمام العمليات التجارية، نظراً لما يقدمه من بيئة افتراضية تضمن لكافة المستخدمين البيع والشراء بكل سهولة وسرعة وأمان.



إضافةً إلى ما سبق؛ نذكر أن السوق المفتوح يعمل على توفير عدد هائل من إعلانات العرض والطلب لشتى البضائع والخدمات والوظائف؛ أي يمكن القول أنه منصة متكاملة وشاملة لتلبية الاحتياجات، وكل ذلك ضمن واجهة رئيسية تتميز بسهولة الاستخدام؛ نظراً إلى أنها مصممة على هيئة أقسام رئيسية وفرعية معنونة، تساعد المستخدم على الوصول إلى النتائج المرجوة خلال وقت قصير، ودون الحاجة إلى الاستعانة بوسيط، أو دفع أي عمولة، ناهيك عن ما يتيحه من عملية ربط بين الطرف البائع والمشتري؛ بحيث تتيح لهم التواصل بصورة مباشرة مع بعضهم البعض، وذلك من خلال أحد الطرق التي يوفرها، والتي تتمثل بكل من المكالمات الهاتفية، وخاصية التعليقات، وخاصية الدردشة.



خدمات السوق المفتوح في الأردن

يعمل هذا الموقع المتميز والرائد في عالم الإعلانات المبوبة على مساعدة البائعين على نشر الإعلانات الخاصة بهم، بصورة تضمن لهم تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة عليها، وبالتالي اكتساب معدل أعلى من الأرباح والإيرادات، بالإضافة إلى قام على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الإعلانية المدفوعة التي تتميز كل منها بمجموعة مختلفة من الخصائص، بحيث تلعب دور فعال للغاية في وصول إعلاناتهم إلى نسبة أعلى من أفراد الفئات المستهدفة، وتحقيق معدلات أفضل من الأرباح، ومن بينها: خدمة التيربو، والبانر الإعلاني، والإعلانات المميزة، ومن منظور آخر؛ يعمل الموقع على مساعدة المشترين في الوصول إلى طلبهم خلال بضع دقائق معدودة، وذلك من خلاله ما يوفره من خاصية بحث متقدمة، ولا تتطلب منهم سوى تحديد بعض المعلومات من أجل حصر نتائج البحث، مثل: الموقع الجغرافي المراد البحث فيه، ونوع الإعلان المبحوث عنه من خلال اختيار القسم الرئيسي والفرعي ذو الصلة.



