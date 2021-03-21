أوبو تطرح 'أوبو رينو F5' في الأردن

الوكيل الاخباري - أوبو, الشركة العالمية الرائدة للهواتف الذكية, أعلنت عن أطلاق سلسلة هواتف رينو F5 في الأردن.



تم تصميمه للباحثين عن أحدث الاصدارات للأجهزة القوية ومتينة التي تتميز بمزيج من المرح وميزات الفيديو الجديدة التي تمكنك من التقاط الذكريات واللحظات من أكثر من منظور.



أوبو بخاصية الكاميرا مقطوعة الزاوية توفر للمستخدمين استخدام زوايا بطرق اكثر ابتكارا.



بالإضافة إلى ذلك ، فهو يوفر أداءً أعلى من الهواتف السابقة مع سعة بطارية أكبر وأسرع . كل هذا موضوع داخل تصميم بسيط ولكنه رقيق بأناقة.

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يستخدم مفهوم أوبو الجديد لتصميم الإضاءة لتقديم ثلاثة ألوان مبهرة جديدة من المؤكد أن يستمتع بها رواد الموضة الذين يرغبون في عيش الحياة بأقصى سرعة.



"تحظى سلسة هواتف رينو بشعبية لدى رواد الموضة باعتباره هاتفًا مصممًا لتعزيز حبهم للحياة الاجتماعية وطموحاتهم في الدراسة والعمل ، ولكنه يمثل أيضًا أسلوبهم الشخصي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تبرز الإبداع لدى مستخدميها من خلال ميزات التقاط الفيديو الجديدة التي تضع قوة إنتاج الفيديو الإبداعي ، "قال أليكس مياو، الأردن، أوبو الشرق الأوسط.



"أوبو رينو F5 هو تتويجا لكل من التعليقات المقدمة من قبل المستخدمين والبحث المكثف الذي تم إجراؤه على أحدث التقنيات التي يتم نشرها على أوبو رينو 5F.



في الواقع ، يفي هذا الهاتف بالمعايير التي يضعها عملائنا للهواتف الذكية من الفئة رينو ، والتي في هذا الجيل لا تلتقط فقط المناسبات الهامة من وجهات نظر متعددة ، ولكن أيضًا مع سعة بطارية أعلى و شاحن VOOC 4.0 بسعة 30 واط يضمن أن أوبو رينو F5 مرافق رائع لحياتك.



مع الطلبات العالية من عملائنا ، نحن متحمسون لتقديم أوبو رينو F5وجعله في أيدي العملاء المحليين."



التصوير وخاصية Dazzling فيديو:



تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي المحدد الأساسي للذكريات التي نود مشاركتها و على أي منصة ألكترونية سيتم ذلك. وبالتوازي, الطلب أصبح يزداد يوما بعد يوم لتنسيقات الوسائط التي تظهر جوانب افضل منا. بمشاركة جوانب من حياتنا اليومية نريد أن نبث على وتر من بين العائلة والأصدقاء. وقد وصل هذا الطلب من وسائط الى أعلى حد.



يتصدر أوبو رينو F5 الطريق من خلال فتح الباب أمام طرق جديدة ومبتكرة للاستمتاع بالتصوير الفوتوغرافي. مع أوبو رينو 5F، يمكنك تصوير لحظاتك من أكثر من منظور ، وفي كل حين لتضع لمسة إبداعية على لقطاتك.



يتميز هاتف أوبو رينو F5بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل, حيث أن الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل. ولأعطاء عمق للصور و مقاطع الفيديو, الكاميرا الاساس تعمل مع الكاميرا بالزاوية الواسعة بقدرة 8 ميجابكسل و كاميرا مايكرو بقدرة 2 ميجابكسل و مونو كاميرا بقدرة 2 ميجابكسل ايضا.



بالطبع صور السيلفي مهمة بالنسبة للمستخدم, لذالك فالجانب الاخر من الهاتف مجهز بكاميرا أمامية بقدرة 32 ميجابكسل.



ومع ذلك ، فإن أجهزة الكاميرا هي الأساس الوحيد لميزات الفيديو والتصوير المتطورة على أي هاتف. بمعرفة ذلك, فأن سلسة هواتف أوبو رينو F5 بعض الأفكار الفريدة لإضافة لمسة من الذوق إلى مقاطع الفيديو التي ستبهر الأصدقاء بالتأكيد.



حصلت خاصية فيديو بوتريه الألوان المدعوم بالذكاء الصناعي على تحديث على أجهزة أوبو رينو F5 ويمكن الآن استخدامها لالتقاط مقاطع فيديو جميلة.

مثل متغير التصوير الفوتوغرافي ، تعمل خاصية فيديو بوتريه ألالوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على الشخص في الفيديو الذي تم التقاطه باستخدام أوبو رينو F5 ويمكنه بذكاء التمييز بين الشخص والخلفية.



يتم بعد ذلك تمييز وتحديد الشخص الموجود في الصورة بألوان محسنة ومشرقة ، بينما يتم ابراز الفيديو بتعديل أسود أو أبيض على الخلفية لضمان التركيز على موضوع الصورة الشخصية.



بالنسبة لمستخدمي أوبو رينو F5 الذين سيستمتعون بالتجربة أو التعبير عن إبداعهم بالألوان ، فإن الفيديو أحادي اللون يناسبك. يبرز الفيديو أحادي اللون تعزيز لون RGB واحد في أي لقطة ، مع تصفية جميع الألوان الأخرى لاي عنصر في داخل الصورة ، مما يضيف لمسة درامية إلى لقطاتك عن طريق الجمع بين الألوان المتناقضة. التأكيد على اللون الأحمر في سيارة أجرة، أو الثوب الازرق لصديقة تتجول في شوارع المدينة ، يضع فيديو أحادي اللون التحكم في رسم رؤيتك الإبداعية بين يديك.



أخيرًا ، بالنسبة إلى صناع المحتوى أو الأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم لتسجيل حياتهم اليومية، تقدم أوبو طريقة جديدة لالتقاط منظورين في وقت واحد. يسجل الفيديو مزدوج العرض لقطات من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد.



تسجيل العرض الرئيسي لحفل موسيقي بالكاميرا الخلفية، مع تخليد الحماس في وجهك مع انخفاض الإيقاع تاكد من أن هذا الفيديو الذي ستتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي سيكون احد افضل من افضل فيديوهات التي تمت مشاركتها مع الأصدقاء.



بغض النظر عن مدى إثارة الحفلة الموسيقية، سيكون لديك EIS فيديو ثابت يعمل خلف الكواليس حتى لا تضطر حتى إلى التفكير في التأكد من أن لقطاتك مستقرة وقابلة للاستخدام.



في بعض الأحيان تتطلب لحظة لالتقاط صورة عفوية ، حتى إذا كانت الخلفية لا ترضيك. لحسن الحظ ، أثناء النهار والليل على حد سواء، تعمل خاصية أوبو رينو F5على تعتيم الخلفية وتثبيت أحد مؤثيرين للتصوير الفوتوغرافي.



يضيف تأثير بوكيه الديناميكي تأثيرا يمد الضوء إلى خطوط ، بينما يحجب تفاصيل الخلفية. يتم معالجة الشخصية الاساس في المقدمة باستخدام خوارزمية HDR عن طريق لإضاءة المنخفضة و تعديل الألوان لتكون واضحة.



يضيف الوضع الليلي توهجات من العدسة المستديرة لتبدو رائعة في جميع أنحاء الخلفية ، ولكنه لا يطغى على موضوع الصورة او الشخصية الاساس في الصورة.



بالطبع, لا يمكنك احتراف التصوير من دون قائمة خصائص التصوير الاساسية. للبدء, بوتريه الالوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي. للبدء يعيد بوتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي كما هو الحال في خاصية التجميل بالذكاء الأصطناعي2.0 التي تعمل على تحسين الجمال الطبيعي, و الذي يتضمن تقسيم الوجه و لون البشرة سواء كانت صورة لشخص واحد او لمجموعة.



ويعمل أوبو رينو F5 على تمييز 20 لقطة للمناظر الطبيعية و التي تم معالجتها بواسطة خاصية تحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي 2.0 ويحسن تكامل اللون ونسبة التباين بكسل تلو الآخر.



تصميم رفيع ومواكب للموضة:



سلسة هواتف A معروف عن تصمصمها النحيف وأوبو رينو F5 لا تختلف عن ذلك. مع هذا الجيل ، ستستمتع بالأناقة بفضل الهيكل النحيف للغاية بقياس 7.8 ملم الذي يزن 172 جرامًا فقط ، والذي يحيطه غطاء منحني ثلاثي الابعاد يخطي البطارية.



لكن مع أوبو رينو5F، أبدينا أهتماما لنتأكد من الهاتف مصنوع بطريقة منذ أول لحظة لمسك للجهاز, ستحبه. ليس فقط سهلوله استخدامه ونحافه منظره. كذلك يمنحك شعور جيد ويسع جيبك بشكل مبهر ولن يسحب بنطالك الى الاسفل.



بالطبع, لتجمع نظام وكاكيرا رباعية و بطارية بسعة كبيرة مع التأكيد على ابقاء الهاتف رفيعا, كان على أوبو رينوF5 التفكير بشكل كبير لابقاء التصميم صغيرا.



يبلغ سمك غطاء البطارية 0.55 مم فقط ، بينما تقوم الشاشة بتبديد الحرارة من خلال لوحة جرافيت رفيعة بسمك 0.1 مم. تم تعزيز مقاومة للصدمات والسقوط من خلال تحسين تكديس مكونات اللوحة الأم الصغيرة وتقوية حماية مكوناتها الهيكلية.



يتميز أوبو رينوF5 أيضًا بثلاثة ألوان مميزة وجذابة و التي تعتبر الأعلى طلبا في عام 2021. للوصول إلى هذه النقطة ، تقدم أوبو مفهومها الجديد Flowing Light Design ، والذي يضيف هذه المرة عمقًا لما قد يبدوعلى انها خدعة حيث أنه ينقل لونًا واحدًا للوهلة الأولى.



يُظهر Flowing Light Design في أوبو رينوF5مظهرًا ألطف وأكثر دفئًا للهاتف على عكس الألوان والقوام الأكثر برودة لسلاسل رينو السابقة. ما يميز Flowing Light Design هو أنه يستخدم لوحة مركبة مستخدمة على الغلاف الخلفي. والتي تضيف درجة عالية من الشفافية التي يمكن مقارنتها و تقريبها الى الزجاج, لكن تمكن من نقل تجربة معتمة ولامعة خاية من وهج وناعمة في نفس الوقت.



من ناحية أخرى ، ترى في لون Crystal Silver إعادة الطبقة اللامعة التي يتميز بها سلسلة رينو الشهيرة من أوبو، يظهر لون رمادي معدني متطور ، بأكثر تألق وأكثر إشراقًا وهذه المرة بخاصية مقاومة بصمات الأصابع. و ان كانت رغبتك الحصول على لون أكثر تقليدية ، يتوفر Fluid Black تدرجًا لونيًا أسود فاتحًا إلى غامق يشبه لونه بقعة حبر باهتة في الماء.



لا يمكننا أن ننسى شاشة أوبو رينوF5المبهرة بمقاس 6.43 بوصة hole-punch AMOLED تبلغ مساحة الشاشة الهاتف الذكي 90.8٪ وبصمة الإصبع في الشاشة 3.0 من خلال قارئ بصمات الأصابع المريح الموجود أسفل الشاشة لإلغاء قفل هاتفك بسرعة. بالتأكيد يوفر أوبو رينوF5 افضل في وسائل الترفيه المفضلة لديك سواء كانت لعبة أو برنامج تلفزيوني تحاول مشاهدته.



إذا كنت من الأشخاص الذين يستخمون الهاتف والوسائط لساعات طويلة، فإن خاصية AI Eye Comfort ومستويات سطوع 4096 لتضمن الراحة لعينيك. تقوم شاشة أوبو رينو5Fبخاصية ضوء الشمس ضبط سطوعها تلقائيًا بناءً على تفضيلاتك والتعرض الشاشة للضوء المحيط. في الليل أو في بيئة مضاءة بشكل خافت ، تعمل خاصية ضوء القمر على خفض مستوى السطوع إلى الحد الأدنى لتوفير تجربة مشاهدة مريحة. و أن عدنا للواقع فأن هاتف رينوF5يضمن يحوي على خاصيات متعددة تضمن راحتك.



عش حياة أفضل مع عمر بطارية اطول:



مع الحياة المزدحمة التي يعيشها مستخدموا أوبو ، تأكدنا من أن أوبو رينو5F سيمكنك من الاستمرار في عيش حياتك على أكمل وجه. سواء كان الأمر يتعلق ببدء في لعبة في منتصف رحلة العودة إلى المنزل بعد يوم طويل في العمل ، أو نهاية ليلة في المدينة مع الأصدقاء ، فإن آخر ما يشغل بالك هو إزعاج من هاتفك. يقدم أوبو رينوF5بطارية بسعة 4310 ملي امبير و تكنولوجيا الشاحن 4.0 VOOC بقدرة 30 واط.



أثناء النهار أو في المساء عندما تنفد بطاريتك تقريبًا ، يشحن VOOC 4.0 شاحن بقدرة 30 واط هاتف أوبو رينو F5بسرعة فائقة, ويمكنك شحن لمدة خمس دقائق من مشاهدة اليوتيوب لمدة 2.9 ساعة.



بفضل بطاريته الكبيرة التي تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة ، يوفر أوبو رينوF5أيضًا عمرًا طويلًا للبطارية ويعني في النهاية أنك تشحن هاتفك بشكل أقل خلال امتلاكك لهاتفك. ناهيك عن أن نفاد الطاقة أثناء النهار هو أيضًا مصدرمن مصادر القلق في الماضي. مع أوبو رينوF5، ستحصل الآن على 16 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت وذلك من خلال شحنة واحدة في اليوم.



بالطبع ، بالنسبة لتلك اللحظات الحتمية التي نواجهها جميعًا عندما يكون الشاحن بعيدا وتصادف أن تكون في آخر ننسبة مئوية من عمر البطارية ، فقد قامت أوبو رينوF5بحل ذلك وتغطيته لك. يوفر توفير الطاقة الذكي طوال اليوم العديد من أوضاع توفير الطاقة للحفاظ على تشغيل هاتفك وتشغيله حتى في أكثر الأوقات صعوبة.



توفير الطاقة الذكي طوال اليوم العديد من يوفر أوضاع لتوفير الطاقة للحفاظ على تشغيل هاتفك حتى في أكثر الأوقات صعوبة. على سبيل المثال ، يعمل وضع توفير الطاقة الفائق على الحفاظ على البطارية عن طريق تقليل تردد وحدة المعالجة المركزية ، وخفض سطوع الهاتف والمزيد ، وبالتالي فإن آخر 5٪ من عمر بطارية هاتفك سيعمل بسلاسة دون انقطاع سواء كنت تستخدم الهاتف أو ترسل رسائل نصية أو تستخدم تطبيق الخرائط لتحديد مواقع او تنقل.

أثناء نومك ، تحدد ميزة Super Nighttime Standby وتعديلها وفقًا لروتين نومك للتأكد من أن عمر البطارية ينخفض بنسبة 2٪ فقط. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للشحن خلال الليل يقوم شاحن 4.0 VOOC بقدرة 30 واط و الذي يحمي الهاتف من الشحن الزائد من خلال حامي البطارية.



عش الحياة لأقصى سرعة مع هاتف ستستخدمه لفترة أطول:



بالنسبة إلى رواد الموضة الذين يتطلبون هاتفًا يتماشى بالتأكيد مع أنماط حياتهم الصعبة، فإن عمر البطارية الأطول هو أحد اساسيات عند التفكير في الهاتف الذكي. أوبو رينو5Fلديه خدعة إضافية في جعبته. و من المعروف أن الهواتف تتباطئ عند مرور الزمن, أوبو رينو5 F أتخذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من بطىء المعالج مع محسن للمعالج ذاته.



مُحسِّن أداء النظام هو تقنية مملوكة لشركو أوبو، والتي توفر مجموعة من عشر ميزات وتضمن تشغيل هاتفك بأداء مثالي وتشغيله بسلاسة دون تأخير لاطول فترة من الوقت. على سبيل المثال ، يمكن لـ Idle Time Optimizer التعرف على الوقت الذي لا يتم فيه استخدام الهاتف أو شحنه ، وبالتالي تحسين موارد نظامه عن طريق تنظيف سلة المهملات وإلغاء تجزئة القرص وتنظيف الذاكرة والمزيد.



عند انخفاض مساحة التخزين ، يُعلم "مُحسِّن التخزين" المستخدمين بحذف البيانات أو ترحيلها إلى نظتم Cloud لتوفير مساحة. يضمن UI First 3.0 إعطاء الأولوية لموارد التطبيقات الأكثر استخدامًا لضمان تشغيلها بأداء مثالي.



تحت الغطاء ، يعمل أوبو رينوF5بأداء مثالي بفضل معالج MediaTek Helio P95 ثماني النواة القوي. يعمل المعالج على 2 ARM Cortex-A75 Prime Cores التي تعمل بسرعة تصل إلى 2.2 جيجا هرتز.

تعمل 6 نوى كفاءة ARM Cortex-A55 أيضًا بسرعة تصل إلى 2.0 جيجا هرتز. هذا يعني أنك ستستمتع بوقت أسرع لبدء تشغيل التطبيق ، ولمسات أكثر استجابة على الشاشة وتأخر أقل.

مدعومًا بمعالج قوي ، سيتأكد اوبو رينو5 F أيضًا من أن يغمرك في لعبتك برسومات سلسة وزمن استجابة محسّن للشبكة وصوت Real HD مدعوم من Dirac. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي أوبو رينو5 Fمزودًا بنظام تبريد مدمج مصمم خصيصًا لتبديد الحرارة المنبعثة من الألعاب كثيفة الاستخدام للموارد بحيث لا يتأخر هاتفك.



مع أوبو رينو5F، ستستمتع بكل لحظة من أحدث الألعاب وألعابك المفضلة ايضا دون تشتيت أنتباهك. تعمل مجموعة من أوضاع الألعاب على التأكد من تسليم الرسائل بمهارة دون مقاطعة لعند لعب تمامًا. وضع تركيز اللعبة على سبيل المثال هو ميزة حصرية لأوبو تحظر جميع الإشعارات بما في ذلك المكالمات والاشعارات وحتى مقياس الصوت على الشاشة الذي يظهر عند رفع او خفض الصوت.

يعمل وضع اختصار الألعاب على تقليل الوقت المستغرق لبدء الألعاب المفتوحة عن طريق الاستغناء عن موارد الخلفية التي قد تحتاج إلى تحميل ، وشاشات البداية التي تتميز بشعارات الاستوديو ، وحتى إرشادات الألعاب. بالنسبة لأصحاب المهام المتعددة ، لن تتداخل Game Floating Window مع طريقة اللعب لأن الشاشة المصغرة لن تخرج من اللعبة تمامًا.

بدلاً من ذلك ، تستمر اللعبة في العمل كنافذة عائمة على الشاشة أثناء الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو متابعة مهمة عاجلة للعمل. أخيرًا ، تعد Bullet Screen Message حلًا وسطيًا مناسبًا للاعبين على الأجهزة المحمولة الذين لا يستطيعون تحمّل حظر الإشعارات تمامًا. بدلاً من ذلك ، يتم تمرير الرسائل من التطبيقات المدعومة بما في ذلك Whatsapp و Telegram و LINE و Messenger و SMS عبر الشاشة ، ولكنها لا تفرض النوافذ المنسدلة المفتوحة أو تتداخل مع طريقة لعبك بالإشعارات التي قد تدمر طريقة اللعب.



عش حياة بأقصى سرعة مع نظام متعدد المهام:



ليس من الغريب أن أوبو رينو 5F لا يضع في اعتباره هواة الألعاب فقط. هذا الهاتف هو أداة إنتاجية رئيسية تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى القيام بمهام متعددة أثناء التنقل أو زيادة إنتاجيتك. نحن نعلم أنه في نهاية اليوم يأتي عملك أو حياتك الشخصية أولاً.



لنفترض أنك بحاجة إلى الرد على رسالة بريد إلكتروني أو رسالة Whatsapp ، ولكنك لاتود إغلاق التطبيق الذي كنت تستخدمه للتو ، فإن FlexDrop ببساطة يصغر نافذة التطبيق ، ويستمر في تشغيل التطبيق ولكن كصورة مصغرة على شاشتك الرئيسية.

حتى تتمكن من متابعة مشاهدة برنامجك دون إيقافه مؤقتًا. في المكتب ، قد تكون مشاركة المستندات بسرعة وكفاءة أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان. تعالج ميزة المشاركة القريبة على أوبو رينوF5هذه المشكلة من خلال تمكينك من مشاركة المستندات بسلاسة وبشكل مباشر مع مستخدمي أجهزة أوبوالآخرين القريبين منك. يمكنك أيضًا التقاط لقطات شاشة وترجمة محتواها على الفور باستخدام ترجمة بثلاثة أصابع باستخدام Google Lens.



عش حياتك بأقصى سرعة من خلال حماية خصوصيتك:



على خلفية الطلب الشائع ، يوفر أوبو رينوF5ميزات الأمان والخصوصية المصممة بدقة لاسترداد بياناتك أو إبعادها عن أعين المتطفلين. بالنسبة لأولئك الأشخاص يفقدون او وضع هواتفهم في غير مكانها ، والذي يتضمن أيضًا وسائطهم الشخصية وملفاتهم ، توفر أوبو خاصية Private Safe التي توفر راحة للبال.

من خلال Private Safe ، يمكنك الوصول إلى HeyTap Cloud لاسترداد بياناتك الشخصية من هاتفك المفقود. أو ، إذا كنت تعير هاتفك بشكل متكرر إلى العائلة والأصدقاء ، فربما تكون قد مررت بلحظات كنت ترغب فيها في حماية محتوى تطبيقك من الأصدقاء الفضوليين الذين يتطفلون على بياناتك الشخصية.

باستخدام App Lock ، ستتمتع بالتحكم الكامل في التطبيقات التي يمكن أو لا يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها حتى تتمكن من "إعارة هاتفك الجوال وليس أسرارك". إذا كنت متصلاً بجهاز عرض أو شاشة تلفزيون وفمت بربط هاتفك عليها لمشاركة عرض تقديمي مع الزملاء ، فإن آخر شيء تريده أن يظهر على الشاشة هو رسالة شخصية ومحرجة. Screencast Privacy Shield يحد من إشعارات البانر، مع تصفية الرسائل التي لا ينبغي أن تظهر على الشاشة.



أوبو رينوF5 هي أداة إبداعية قوية تناسب راحة يديك بفضل مجموعة من الميزات الجديدة لالتقاط مقاطع فيديو رائعة ستتمتع بمشاركتها مع الأصدقاء.

لكن أوبو رينو F5 يضع فالحسبان أيضًا المستخدمين الذين يريدون جهازًا يمكن أن يساعدهم في تحقيق التوازن بين استهلاكهم الترفيهي ، مع إعطاء الأولوية لأهم الأشياء في الحياة سواء كانت حياتهم الشخصية أو العملية أوبو رينو 5F قبل كل شيء هو هاتف ذكي لن يعيقك ويشجعك على عيش الحياة بأقصى سرعة .



توفره في الأسواق:



يتوفر أوبو رينوF5 بدءًا من 18 مارس في الأردن وسيأتي بلونين بما في ذلك الأسود السائل والأرجواني الرائع.



سيكون أوبو رينو 5F متاحًا للشراء بسعر التجزئة 229 دينار أردني في نقاط بيع أوبو المعتمدة.





