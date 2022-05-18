"أوتوكار" تمنح كيا جائزتين مرموقتين

الوكيل الإخباري - حصل بيتر شراير مستشار التصميم بهيونداي موتور على جائزة "إنجاز العمر"

كيا EV6 فازت بلقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2022





دبي، الإمارات العربية المتحدة ،18 مايو 2022 - حصل بيتر شراير وسيارة كيا EV6 على أعلى الجوائز في حفل توزيع جوائز أوتوكار 2022، في حفل أقيم في حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة يوم الثلاثاء 10 مايو.



وقد تم اختيار سيارة كيا EV6 كـ "أفضل سيارة كهربائية" من قبل أتوكار، بينما حصل بيتر شراير على جائزة “إنجاز العمر" (Autocar's Lifetime Achievement) لمساهمته في تصميم السيارات طوال حياته المهنية.

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كيا تفوز بلقب أفضل سيارة كهربائية EV6

لم تكن السيارة كيا EV6 بعيدة عن التكريمات والفوز بالجوائز منذ اطلاقها في أواخر 2021، والتكريم الأخير استكمالا لسجل الطراز الحافل بالإنجازات وأخرها لقب أفضل سيارة كهربائية في عام 2022من قبل أقدم مجلة سيارات في العالم.



وقال مارك تيشو، رئيس تحرير أوتوكار: "مع EV6 تفوقت كيا على منافسيها الطبيعيين، وتذهب السيارة إلى أبعد من معظم المنافسين لتجعل القيادة اليومية أكثر خصوصية.

بصرف النظر عن كونها سيارة كهربائية ممتازة في حد ذاتها، فإن EV6 تمثل أيضًا بلوغ كيا مرحلة النضج في هذا المجال.

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، شقت العلامة التجارية الكورية طريقها تدريجيًا لتصبح الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والسوق كما هي اليوم.

حقيقة أن إصدار "GT" من EV6 العام المقبل يشير إلى أن الهدف النهائي لكيا لا يزال أعلى. "





وتعتمد EV6، أول سيارة كهربائية مخصصة من كيا،على النظام الكهربائي العالمي الجديد (E-GMP). تتوافق مقصورتها الداخلية العملية وتصميمها المتطور وميزاتها عالية التقنية مع قدراتها الكهربائية غير العادية.

توفر السيارة ما يصل إلى 328 ميلًا من المدى من شحنة واحدة ويوفر الشحنً فائق السرعة 800 فولت كمعيار، مما يتيح له إعادة الشحن من 10 إلى 80 في المائة في 18 دقيقة فقط من شاحن 350 كيلو واط.



وكيا EV6 هي واحدة من 14 سيارة كهربائية تخطط كيا لإطلاقها عالميًا بحلول عام 2027 حيث تضع الشركة نفسها كمزود لحلول التنقل المستدام.



إنجاز مدى الحياة لبيتر شراير



فاز بيتر شراير بجائزة "إنجاز العمر" من أوتوكار عن مسيرة مهنية مذهلة امتدت لعقود من الزمن.

وهو الآن مستشار التصميم التنفيذي وسفير العلامة التجارية في هيونداي موتور جروب، ترأس شراير نهج كيا القائم على التصميم لتطوير المنتجات لأكثر من عقد من الزمان. أحدثت جهوده وخبراته تحولًا في نجاح العلامة التجارية على مستوى العالم على مدى السنوات الأخيرة.





قال مارك تيشو: "قلة من الناس لديهم العزم والقدرة على تغيير مسار تكتل سيارات ضخم للأفضل. لكن بيتر شراير فعل هذا بالضبط في عام 2006 عندما قبل منصب كبير مسؤولي التصميم في كيا.

إن القول بأن شراير قد نجح في مهمته هو أمر بخس تمامًا: فقد ارتفعت مبيعات كيا العالمية من 1.6 مليون إلى 3 ملايين بين عامي 2009 و 2016 ، ويعزى جزء كبير من هذا الاتجاه إلى جاذبية التصميم المتزايدة بسرعة لطرازات حقبة شراير.

تمثل قدراته المعيار الذهبي لنجاح تصميم السيارات وهو يستحق حقًا جائزة أتوكار "إنجاز العمر" لعام 2022".



ومن جهته، قال المصمم بيتر شراير: "إنه لشرف كبير أن أحصل على هذه الجائزة. لقد كنت محظوظًا لأنني شاركت في العديد من المشاريع خلال مسيرتي في التصميم التي تزيد عن 40 عامًا، كما تشرفت بالعمل مع بعض الفرق الموهوبة جدًا لتطوير سيارات لاقت صدى لدى العملاء في جميع أنحاء العالم ".



وأضاف: "في عام 2006، أتيحت لي الفرصة للانضمام إلى كيا والحرية في تصور علامة تجارية مرغوبة للتصميم. لقد كانت هيونداي موتور نقطة فارقة في مسيرتي المهنية بفضل القيادة الحكيمة للمجموعة والثقة التي أولوها لي، تولينا قيادة التحول للعلامة التجارية خلقنا إرثًا يمكن للشركة أن تبني عليه في المستقبل عبر العديد من البرامج الرائدة التي شاركت فيها لكيا وأتطلع إلى مواصلة عملي لكيا وهيونداي وجينسيس".



ولد شراير عام 1953 في باد ريتشينهال بألمانيا، وقد تمتع بتاريخ مهني لامع كمصمم سيارات. تلقى تعليمه المهني في جامعة العلوم التطبيقية في ميونيخ وفي الكلية الملكية الشهيرة للفنون في لندن، والتي منحته الدكتوراه الفخرية في عام 2007.



وتم تعيينه رئيسًا ومديرًا للتصميم في هيونداي موتور عام 2013 ، وقد أدى نهج شراير الفريد في التصميم إلى تحويل كيا وهيونداي إلى علامات تجارية مرغوبة للغاية ومعروفة.

في فبراير 2022 ، تم تعيين شراير مستشار التصميم التنفيذي وسفير العلامة التجارية لمجموعة هيونداي موتور.



قبل انضمامه إلى كيا ، كان مسؤولاً عن تصميم النماذج الرائدة بما في ذلك أودي A2 وأودي تي تي وفولكس فاجن نيو بيتل وفولكس فاجن جولف IV في أودي ومجموعة فولكس فاجن.