" أورانج كورنرز " و" أسترازينيكا " تبرمان شراكة بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب في الأردن والأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أعلنت مبادرة "أورانج كورنرز" وشركة "أسترازينيكا" عن إبرام شراكة جديدة بهدف تقديم الدعم لبرنامج "أورانج كورنرز" في المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية والذي يركز على إرساء الأسس لبيئة داعمة لرواد الأعمال الشباب.



وبموجب هذه الشراكة، ستتولى "أسترازينيكا" مسؤولية تمويل البرنامج من خلال "برنامج صحة الشباب" التابع للشركة، وهو برنامج للاستثمار الاجتماعي الشامل والمتكامل ويركز على تثقيف المراهقين حول مختلف جوانب الصحة والعافية.

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كما ستشارك "أسترازينيكا" أيضاً في برنامج "أورانج كورنرز" الإرشادي، لتقدم بذلك الدعم لرواد الأعمال الشباب.



وتهدف مبادرة "أورانج كورنرز" إلى تحسين آفاق فرص العملالمتاحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. وتنشط "أورانج كورنرز" في 14 دولة مختلفة عبر مجموعة من 17 مركزاً وتواصل زيادة عدد هذه المراكز.

ويعمل البرنامج على إنشاء بيئاتداعمة للشباب وزاخرة بفرص العمل وريادة الأعمال.

وعلاوة على ذلك، تعمل "أورانج كورنرز" على غرس مبادئ وقيمريادة الأعمال بين الشباب وتوفر فرص الرعاية وتسريع الأعمال وإمكانية الوصول إلى التمويل وأنشطة التعليم والتدريب ودعم جهود تطوير السياسات ومواجهة تحديات الأعمال، وسط مشاركة فاعلة من قبل سفارات مملكة هولندا وشركاء القطاع الخاص على غرار "أسترازينيكا".



وبهذه المناسبة، قال رامي إسكندر، رئيس شركة "أسترازينيكا" في منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي: "تحتضن المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية أحد أكثر الشرائح السكانية شباباًوأفضلها تعليماً حول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، يعاني هؤلاء الشباب من تحديات البطالة. ومن خلال تقديم الدعم لبرامج ’أورانج كورنرز‘ في الأردن والأراضي الفلسطينية، نأمل أن نوفر لرواد الأعمال الشباب سبل الدعم والفرص التي يحتاجونها لتحقيق النمو، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى شبكة واسعة من الخبرات والتجارب ومساعدتهم في تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى أعمال مزدهرة".





وبدوره، قال هاري فيرفايسفير مملكة هولندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية: "تنطوي مسائل الابتكار وريادة الأعمال وتوظيف الشباب على أهمية خاصة بالنسبة لنا، وتشكل مرتكزات رئيسية لمشاريع هولندا الساعية لتنمية القطاع الخاص ودعمه بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني.

ولاشك أن مبادرة ’أورانج كورنرز‘ تجسد أحد أبرز البرامج الهولندية وأكثرها طموحاً نظراً لتركيزها على هذه الجوانب، حيث نجحت بتحقيق نتائج ملموسة في 14 دولة و20 مدينة في المنطقة حتى الآن".



ومنذ إطلاقه في عام 2010، نجح "برنامج صحة الشباب" من "أسترازينيكا" في الوصول إلى أكثر من 40 مليون شاب وتزويدهم بمعلومات حول السلوكيات الخطيرة التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد "برنامج صحة الشباب" في صقل مهارات القادة الشباب وتطوير المؤسساتالداعمة لهم من خلال برامج الإرشاد والمنح الدراسية والمنح المالية وفرص التعلّم، سعياًلترسيخ وعي جماعي مستدام حولأهمية تحسين صحة الشباب.



ومن خلال الشراكات المبرمة مع أكثر من 30 مؤسسة غير ربحية حول العالم،درّب "برنامج صحة الشباب" أكثر من 190 ألفاً من الشباب على العمل الإيجابي، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 74 ألفاً من عاملي قطاع الرعاية الصحيةفي الخطوط الأمامية على رعاية صحة المراهقين. وينشط "برنامج صحة الشباب" حالياً في 34 دولة حول العالم.



للمزيد من المعلومات حول "برنامج صحة الشباب" من "أسترازينيكا"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: yhp.astrazeneca.com