أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة شركة زين تُتيح عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المُتنقلّة بلغة الإشارة

الوكيل الإخباري - قامت شركة زين وفي خطوة هي الأولى من نوعها، بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة، لتكون أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة زين استكمالاً لدورها وجهودها نحو تعزيز الدمج والشمول في المجتمع عبر إطلاق وتبنّي مبادرات تتماشى مع خططها الهادفة إلى تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، لا سيّما الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي توليهم اهتماماً خاصاً وتدرجهم ضمن مبادراتها وخدماتها، إلى جانب التزامها بتطويع وتسخير أدوات التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات وبما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات التي تقدّمها الشركة، تماشياً مع الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" من أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها شركة زين في كافة مبادراتها وبرامجها في إدارة الاستدامة.

وسيتمكّن زبائن زين من ضِعاف البصر والأكفاء وضِعاف السمع والصُم من الاطّلاع على العقود وفهم بنودها من خلال فيديو مرئي ومسموع مُتاح عبر مسح رمز الاستجابة السريع "QR Code "الموجود في معارض الشركة المنتشرة في محافظات المملكة، في حين تعتزم الشركة وفي القريب العاجل وضع رمز الاستجابة السريع على العقود نفسها للتسهيل على الزبائن التعرّف على بنود العقود المترجمة للغة الإشارة في أي وقت.

وكانت شركة زين قد أطلقت في العام 2015 خط البسمة بلس الأول من نوعه على مستوى المملكة والمخصص لفئة الصُم، والذي يمنح دقائق اتصال لمكالمات الفيديو، إضافة إلى ربطه مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام على رقم الطوارئ 114، كما قدّمت الشركة دعمها لتطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية، الذي أطلقته مديرية الأمن العام مؤخراً.

وتوفر زين -ومن خلال مركزها لخدمات المشتركين المخصص للصم- خدمات الدعم الفني والتقني والرد على استفسارات المشتركين من فئة الصم من مستخدمي هذا الخط عبر الرقم 1414 من خلال مكالمات الفيديو.

وقد حصلت زين في العام 2018 على جائزة تكريمية من مؤسسة إيسل في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك لتطويرها لنظام بيئي مبتكر ملائم لفئة الصم في المجتمع المحلي، فيما كانت أولى شركات الاتصالات على مستوى العالم تقوم بتدعيم موقعها الإلكتروني بخاصية المُترجم الافتراضي للصُم بتقنية الأفاتار ثلاثي الأبعاد3D، وذلك بالتعاون مع فريق التُرجمان للغة الإشارة -Mind Rockets.

كما أطلقت شركة زين الأردن مكتبتها الرقمية عبر قناتها على اليوتيوب لتعليم أساسيات ومبادئ لغة الإشارة الأردنية، التي تحتوي على دروس مصوّرة يقدّمها مدربون وخبراء في لغة الإشارة، وتتضمن مقاطعاً وشرحاً مفصّلاً للمفردات والتعابير الأساسية في لغة الإشارة، لمساعدة الراغبين بتعلّم هذه اللغة ومن كافة المستويات على احتراف الكلمات الأساسية والمهمة، والتي يحتاجونها أثناء التعامل مع الأشخاص من فئة الصُّم، كما تتناول كيفية إيصال المعلومات من خلال لغة الإشارة للصم، حيث تُتيح زين من خلال مكتبتها الرقمية مواد تعليمية مجانية وعالية الجودة، إلى جانب ذلك ستوفر الشركة عقود الموظفين بلغة الإشارة لتتناسب مع موظفي الشركة من ذوي الإعاقة، وتعمل اشلركة وفي ذات السياق على تدريب موظفيها وبشكل مستمر لاتقان لغة الإشارة وتسهيل تواصلهم مع الزملاء من موظفي الإعافة السمعية.

اضافة اعلان



