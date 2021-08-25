الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

القبض على مطلوب طلب اتاوة من مهندس

هيئة الإعلام: لا رسوم على مستخدمي البث المباشر على المواقع التواصل الاجتماعي

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية

أحمد بطاينة .. مبروك المولودة الجديدة يارا

ولي العهد والأمير هاشم يزوران الطالبة مايا الجدعان

الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الأربعاء، 25-08-2021 02:14 م

أي سيستم تعلن أسماء الفائزين بتحدي تحويل الخسارة إلى ربح

0Q7A4669 (1)


الوكيل الاخباري - اطلقت شركة أي سيستم (iSystem) بالتعاون مع شركة أي بي أم (ABM) تحدي لتحفيز الاشخاص على عيش نمط حياة صحي باستخدام التكنولوجيا التي تقيس المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان على قاعدة “الربح من خلال الخسارة”.

اضافة اعلان


وتقوم فكرة التحدي، حسب بيان اصدرته الشركة، على تشجيع الاشخاص على ممارسة النشاطات المتصلة بالحركة والنشاطات الرياضية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية من خلال اجهزة تكنولوجية بما يضمن حماية صحتهم البدنية.


ويحفز التحدي نمط الحياة الصحية مقدما جوائز للرابحين متمثلة بساعات أبل الذكية التي ترصد الحركة واشتراك في نادي جولدز جيم وتضم العديد من البرامج التي تدعم اللياقة البدنية وتقيس السعرات الحرارية.


وشارك في التحدي عدد من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والمدربين الرياضيين منهم مريانا شنودة وعلي الحموي وناصر الشيخ وسيما النجار وزين السلطي.


 وحصل كل من نجم مامكغ وروان الناجي على ساعة الجيل السادس الذكية من أبل واشتراك لمدة 3 أشهر في نادي جولدز جيم، فيما حصل ليث برغوث على ساعة أبل واشتراك لمدة شهر واحد في نادي جولدز جيم.


ومنحت شركة أي سيستم سماعة بور بيتس، واشتراك لمدة شهر واحد في نادي جولدز جيم لابراهيم ازميقنا وابراهيم الزريقي، وكريستين حدادين وحلا البنا.
 فيما حصل كل من أشرف الصالحي وحمادة نبابته وسارة قطان وميس عرار وعلا الزعبي على قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار من أي سيستم واشتراك شهر مجانا من جولدز جيم.


وتعد شركة iSystem التي أنشأت عام 2006 أول متجر بيع التجزئة المتخصص بمنتجات أبل في عمان، يوفر كافة منتجات أبل من ماك، آي باد، آي فون وآي بود، في بيئة صديقة وتجريبية.


ويضم الجيل السادس من ساعة أبل الذكية مجموعة من المميزات والمستشعرات الجديدة أبرزها دعم نسبة تشبع الدم بالأكسجين لمراقبة الصحة، بالإضافة إلى تزويد الساعة بمعالج أقوى ومستشعر لقياس الارتفاع على مدار الوقت.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
from left to right STS Co-founder and CEO Eng. Aiman Mazahreh and Mr. Imad Morrar General Manager at JICO

إس تي إس والقدس للتأمين تتعاونان لتعزيز منظومة خدمات التأمين الرقمية

1

OPPO تطرح في الأسواق سماعات الأذن اللاسلكية Enco W12 بسعر ( 35) ديناراً فقط

Huawei - 24-08-2021

هواوي تطلق سماعة الأذن 4 FreeBudsHUAWEI التي طال انتظارها في الأردن للطلب المسبق

1379488_767148459985406_1814612043_n

البنك العربي يطلق النسخة الجديدة من تطبيق عربي موبايل بتصميمه الجديد والمطوّر

(Photo 1) 2021 Red Dot - Little Big e-Motion (1)

هيونداي موتور تحصد 16 جائزة من ريد دوت لهذا العام

GetAttachment

السوق المفتوح أكبر موقع لبيع الحيوانات الأليفة في الأردن