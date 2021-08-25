أي سيستم تعلن أسماء الفائزين بتحدي تحويل الخسارة إلى ربح

الوكيل الاخباري - اطلقت شركة أي سيستم (iSystem) بالتعاون مع شركة أي بي أم (ABM) تحدي لتحفيز الاشخاص على عيش نمط حياة صحي باستخدام التكنولوجيا التي تقيس المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان على قاعدة “الربح من خلال الخسارة”.

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وتقوم فكرة التحدي، حسب بيان اصدرته الشركة، على تشجيع الاشخاص على ممارسة النشاطات المتصلة بالحركة والنشاطات الرياضية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية من خلال اجهزة تكنولوجية بما يضمن حماية صحتهم البدنية.



ويحفز التحدي نمط الحياة الصحية مقدما جوائز للرابحين متمثلة بساعات أبل الذكية التي ترصد الحركة واشتراك في نادي جولدز جيم وتضم العديد من البرامج التي تدعم اللياقة البدنية وتقيس السعرات الحرارية.



وشارك في التحدي عدد من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والمدربين الرياضيين منهم مريانا شنودة وعلي الحموي وناصر الشيخ وسيما النجار وزين السلطي.



وحصل كل من نجم مامكغ وروان الناجي على ساعة الجيل السادس الذكية من أبل واشتراك لمدة 3 أشهر في نادي جولدز جيم، فيما حصل ليث برغوث على ساعة أبل واشتراك لمدة شهر واحد في نادي جولدز جيم.



ومنحت شركة أي سيستم سماعة بور بيتس، واشتراك لمدة شهر واحد في نادي جولدز جيم لابراهيم ازميقنا وابراهيم الزريقي، وكريستين حدادين وحلا البنا.

فيما حصل كل من أشرف الصالحي وحمادة نبابته وسارة قطان وميس عرار وعلا الزعبي على قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار من أي سيستم واشتراك شهر مجانا من جولدز جيم.



وتعد شركة iSystem التي أنشأت عام 2006 أول متجر بيع التجزئة المتخصص بمنتجات أبل في عمان، يوفر كافة منتجات أبل من ماك، آي باد، آي فون وآي بود، في بيئة صديقة وتجريبية.



ويضم الجيل السادس من ساعة أبل الذكية مجموعة من المميزات والمستشعرات الجديدة أبرزها دعم نسبة تشبع الدم بالأكسجين لمراقبة الصحة، بالإضافة إلى تزويد الساعة بمعالج أقوى ومستشعر لقياس الارتفاع على مدار الوقت.



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