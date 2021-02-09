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الثلاثاء، 09-02-2021 05:04 م

إتفاقية تعاون بين إدارة المناطق الحرة الأردنية وشركة كارسير

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الوكيل الاخباري - تم اليوم الموافق التاسع من شهر شباط للعام ٢٠٢١ توقيع إتفاقية تعاون بين إدارة المناطق الحرة الأردنية وشركة كارسير المتخصصة في مجال تكنولوجيا قطاع المركبات، حيث وقعها عن المناطق الحرة عطوفة المدير العام السيد عبد الحميد غرايبة، وعن شركة كارسير مديرها العام السيد أمجد الزبن.
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تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خدمات إلكترونية متميزة خاصة بالمركبات، من شأنها أن تدعم المستثمرين والتجار في قطاع المركبات بخدمات عديدة تساعدهم في تسويق مركباتهم.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تفعيل مفهوم التعاون والشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية متميزة للمواطن. كما وتأتي انسجاماً مع رؤية كارسير بأن تكون المصدر الرئيسي لخدمات المركبات في المنطقة.

 




 

 


 

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