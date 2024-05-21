إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة 16,550 ... زين الأردن تواصل دورها بدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع الحيوي والحِفاظ على البيئة

الوكيل الاخباري - في إطار مُبادراتها وممارساتها في مجال إدارة الاستدامة، وحرصها على زيادة الرقعة الخضراء ودعم مزارعي الأردن، والمُساهمة في تقليل الإنبعاثات الكربونية للحد من آثار التغيّر المناخي؛ واصلت شركة زين الأردن، التوسع في زراعة الأشجار المثمرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

اضافة اعلان



وقامت شركة زين وضمن مُشاركتها في مشروع القافلة الخضراء مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وبالتعاون مع منصة "نحن" - إحدى مُبادرات مؤسسة ولي العهد، بزراعة 500 شجرة لوزية في أرض أحد المزارعين بمنطقة سوف في محافظة جرش، ليصل إجمالي عدد الأشجار الحُرجية والمُثمرة المزروعة ضمن مبادرات زين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى 16,550 شجرة، فيما وصل عدد مزارعي الأردن ممن تدعمهم الشركة إلى 32 مُزارعاً.



وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي شركة زين المتواصلة لدعم مزارعي الأردن الأقل حظاً ممن يمتلكون أراضٍ زراعية وليس لديهم القدرة المادية لاستكمال زراعتها، وذلك للمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي عبر ضمان دخل مُستدام لهم، وتمكينهم اقتصادياً لاستعادة قُدراتهم الإنتاجية، إلى جانب ذلك تهدف الشركة ومن خلال هذه المُبادرة إلى تشجيع الشابات والشباب على العمل التطوعي لتنمية قِيم العطاء والتكافل الاجتماعي.



وتلتزم شركة زين بمعايير وضوابط في اختيار أنواع الأشجار المُثمرة والحُرجية التي تزرعها تتوافق مع الظروف البيئية السائدة في المملكة، كطبيعة التُربة والأرض الزراعية، ونسبة احتياج الماء، للاستفادة القصوى من الأشجار التي تزرعها الشركة وتحقق النفع للمجتمع والبيئة.



وتولي شركة زين الأردن اهتماماً كبيراً لحماية البيئة والتصدي لتبعات ظاهرة التغيّر المناخي عبر توظيفها لعدد من الممارسات التي تصب في خدمة قطاع البيئة وتهدف إلى التخفيف من الآثار المُترتبة على هذا القطاع الحيوي، حيث قامت الشركة بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 12,800 متر في 3 مزراع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي عبر نشر الوعي حول تحسين ممارسات الري، ووقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة تهدف إلى دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة، كما تتبنى الشركة ومنذ العام 2008 "غابة زين" في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، التي تحتوي على أكثر من 8500 شجرة.