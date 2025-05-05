الإثنين 2025-05-05 10:16 م
 

إحتفاء شركة المناصير للزيوت والمحروقات بموظفيها بمناسبة عيد العمال العالمي

شركة المناصير
شركة المناصير
 
الإثنين، 05-05-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-   كرمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات  سبعون موظفاً من موظفيها بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من آيار من كل عام.

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وقال المدير العام  لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير في هذه المناسبة وخلال حفل التكريم وتوزيع جوائز خاصة في مقر الشركة  "نحن بالمناصير نؤمن بالدور الهام للعاملين في الشركة الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً في هذه المؤسسة الاقتصادية الرائدة بمجال الطاقة منذ 22 عاما في إطار سعيها المستمر لتعزيز روح الانتماء والولاء بين موظفيها  وتسليط الضوء في خططها الاستراتيجية على إيجاد الحلول الجذرية للتحديات والمشاكل التي تواجه الشركة بشكل متوازن ومدروس، مشيراً إلى أن التميز غاية سامية تسعى الشركة لتعميمها على مختلف مواقعها، بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، بالاستناد إلى التتحفيز الدوري للمورد البشري على البذل والعطاء.

  واعتبر المناصير أن هذا التكريم بمثابة شواهد حية، تحكي قصة كفاح الموظفين في مواقعهم ، بعد أن خضعوا لمعايير دقيقة، تعكس تمسك الشركة بمنظومة قيم أصيلة، تعلي من شأن وسوية خدماتها ورضا عملائها. 
  وبين أن مثل هذه الانشطة التي تراعي أهمية خلق وديمومة الظروف الصحية في الشركة، بما يرسّخ الجوانب الإدارية التي توضح العدالة والنزاهة، باعتبارها وسيلة بناء لتحقيق التنمية، كما انها السبيل الى التحديث والتطوير.

  ومن جهته، أوضح نائب المدير العام الدكتور رامز خوري " تكريم الموظفين أحد برامج تعزيز الانتماء وتحفيز كفاءة الآداء في الشركة وذراع تطوير آداء الموظفين وتسليحهم بالمهارات الكافية؛ تعزيزاً للتميز بكل أبعاده السلوكية والأخلاقية والمهنية، وتوظيف الموارد المتاحة بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنيين. واضاف أيضاً  أهمية دور العمال في بناء الوطن بجوانبه الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية، مشددا على أن العمال هم ذراع الوطن الآمين في مجالات الخدمات والغذاء والصحة والأمن".

  من جهتهم اشاد الموظفون المكرمون  على هذه اللفتة من ادارة الشركة واضافو أن الجائزة غنية في قيمتها المعنوية للموظف، وتعكس اهتمام الشركة بموظفيها وخدماتها، إلى جانب ما تقدمه من حوافز مادية وتشجيعية.

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