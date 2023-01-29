إدارة جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تلتقي أعضاء مجلس طلبتها المؤقت

الوكيل الإخباري -

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التقت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء مع أعضاء مجلس طلبة الجامعة المؤقت للعام الدراسي 2022-2023، ضمن منهجية إدارة الجامعة في التواصل المستمر مع الطلبة وإشراكهم في وضع خطط الجامعة، والاستماع إلى مشاكلهم، واقتراحاتهم التطويرية.وضم مجلس الطلبة المؤقت كلا من: رئيس المجلس الطالب عمر عزمي علي، ونائب رئيس المجلس الطالبة ميس وائل ، وأمين سر المجلس الطالبة رغد خاطر ، وعضوية الطلبة يارا الصديق، عبد الرحمن البراج، وساره الاسماعيل .ورحبت الدكتورة أبو الهيجاء خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس الأستاذ الدكتور بسام حمو ، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، ورئيس قسم الخدمات الطلابية إيمان ذوقان، بأعضاء المجلس الجدد، مشيرةً إلى اختيار أعضاء المجلس المؤقت جاء بعد تكليف لجنة من مجلس عمداء الجامعة حتى إجراء الانتخابات الرسمية التي تم إيقافها سابقاً وفقا للإجراءات المتبعة خلال جائحة الكورونا، وهو ما يؤكد الدور الهام والفعال للطلبة في تمثيل زملائهم الطلبة، ونقل ما يواجههم من مشاكل أكاديمية وخدماتية والمساهمة في حلها.وأشار الدكتور رامي سالم، إلى دور المجلس والمهام الموكولة إليه والتشاركية مع إدارة الجامعة، إذ أنهم جسر التواصل بين إدارة الجامعة والطلبة، والمساهمين في مسيرة التميز والتطور التي تواكبها الجامعة.وبين الدكتور رامي سالم أن العمادة تنوي إجراء الانتخابات الرسمية لمجلس طلبة الجامعة للعام الدراسي 2023/2024 مطلع شهر آذار القادم.