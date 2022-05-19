الخميس 19-05-2022
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الخميس، 19-05-2022 11:41 ص

إدارة كريم هايبر ماركت سنلاحق قضائيا كل مـن حاول التعريض بنا

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الوكيل الإخباري - صرح-رئيس مجلس إدارة كريم هايبر ماركت خالد الربابعة  عبر أحد مواقع الاخبارية سنلاحق قضائيا كل مـن حاول التعريض بنا.


وأن مجموعة كريم هايبر ماركت مستمرة بخطتها في التوسع وخدمة الجمهور، وقد تم افتتاح الفرع رقم (37) قبل أشهر.

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 يؤسفنا أن تضطر إحدى الشركات المنافسة لإغلاق محلاتها قبل عيد الفطر، ونتمنى الخير لكل الاقتصاديين والتجار.


لجوء بعض المؤسسات الإعلامية لمحاولة التلميح بأن المقصود بالإغلاق مجموعة كريم هايبر ماركت، هو دلالة واضحة على ضعف تلك المؤسسات الإعلامية وفقدانها للمصداقية.


 واضاف.أن كريم هايبر ماركت سيعمل على مقاضاة كل من حاول التلميح بأنه هو المقصود بالإغلاق.


 كريم هايبر ماركت يزداد نموا واتساعا بفضل الله، وعدد موظفيه يفوق 1500 موظف أردني.


 




 

 


 

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