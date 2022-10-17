إدارة مكافحة المخدرات تطلق يوماً توعوياً في مدارس اليوبيل بالتعاون مع شركة زين

الوكيل الإخباري -

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أطلقت إدارة مكافحة المخدرات يوماً توعوياً في مدارس اليوبيل بالتعاون شركة زين، بحضور طلبة المدرسة والهيئة التدريسية داخل المدارس .وتخلل الفعالية محاضرة توعوية بالإضافة إلى معرض توعوي وعرض عينات من المواد المخدرة، لتوضيح أشكال المخدرات والحبوب المخدرة وطرق إخفاء المخدرات وأساليب التعاطي وسبل الوقاية من آفة المخدرات، كما تم الحديث عن الكشف المبكر لمتعاطي المخدرات .ويأتي هذا اليوم التوعوي استكمالاً لمبادرة " بوعينا نحمي الأجيال " و التي أطلقتها مديرية الأمن العام مؤخراً ، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات ؛ تعزيزاً لمحور التوعية ، حيث ستقوم الإدارة بالاستمرار بحملاتها التوعوية في مختلف محافظات المملكة وبالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة .وجاء تعاون شركة زين لأطلاق هذه الحملة في إطار شراكتها الممتدة مع مديرية الأمن العام ضمن برامج الشركة لإدارة الاستدامة، التي تولي من خلالها كل سبل الرعاية والدعم للمجتمع المحلي عبر خطوات فعالة ومؤثرة تخدم مختلف فئات المجتمع.