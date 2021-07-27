إدراج الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور في قاعة مشاهير السيارات

الوكيل الاخباري - أُدرج جونغ مونغ- كو، الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور، رسميًا في قاعة مشاهير السيارات خلال حفل توزيع الجوائز لعام 2020/2021.

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وتم تقديم هذا الوسام، والذي يعد الأعلى في صناعة السيارات، في احتفال أقيم في مركز مؤتمرات ICON في ديترويت في 22 يوليو الجاري.



وحضر جونغ إوي-سون الرئيس الحالي لمجموعة السيارات الكورية الجنوبية حفل توزيع الجوائز، حيث قام نيابة عن والده، الرئيس الفخري للمجموعة، بتسلم التكريم وإلقاء كلمة بهذه المناسبة.



وقال جونغ إوي-سون: "قام الرئيس الفخري جونغ بتطوير مجموعة هيونداي موتور لتصبح بعد بدايتها البسيطة خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وإن كان والدي هنا الآن فكان سيقول إنه مدين بهذا الإنجاز والشرف لموظفينا وتجارنا وعملائنا الرائعين".



وأضاف: "واصل والدي إرث جدي جونغ جو-يونغ، مؤسس شركة هيونداي، وقام بتوسيع وجود المجموعة على مستوى العالم، واستمر في السعي لتحقيق التميز في الجودة. واستطاع أن يجعل من المجموعة كيانا يمكن للموظفين والعملاء أن يفخروا به".



وفي كلمته؛ لم ينس الرئيس جونغ إوي-سون ذكر رؤيته للمستقبل، حيث أشار:



"بينما تتفاعل هيونداي مع التحديات والفرص المتاحة في القرن الحادي والعشرين، نواصل سعينا لتحقيق التميز وقيادة تطور التنقل الذكي، وسنعمل على تحقيق رؤيتنا المبنية على مبدأ التقدم من أجل الإنسانية".



ويعود نجاح مجموعة هيونداي موتور، حسب قاعة مشاهير السيارات، إلى رئيسها الفخري جونغ مونغ- كو، الذي يتساوى إرثه من الإنجازات مع عمالقة صناعة السيارات الاخرين ممن وجهوا شركات السيارات إلى النمو العالمي والشهرة، فمن خلال قيادته الناجحة، أصبحت مجموعة هيونداي موتور خامس أكبر مجموعة سيارات في العالم.



وذكرت قاعة مشاهير السيارات العديد من الإنجازات التي حققها جونغ مونغ- كو، والتي تشمل:



• إدخال شركة كيا موتورز في مجموعة هيونداي موتور.

• قيادة نمو المجموعة من خلال تدشين مصانع جديدة في مناطق رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند والبرازيل وروسيا.

• إنشاء هيكل أعمال عالي الكفاءة ومتكامل رأسياً ينتج كل شيء من الفولاذ إلى المركبات.



تأسست قاعة مشاهير السيارات في عام 1939 لتكريم قادة الأعمال البارزين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير صناعة السيارات والتنقل، وأصبح جونغ مونغ- كو أول كوري يحصل على هذا التكريم، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير 2020.



وكانت قاعة مشاهير السيارات قد كرمته سابقًا في عام 2001 بجائزة اقتباس الخدمة المتميز - Distinguished Service Citation Award.



واحتفت قاعة مشاهير السيارات هذا العام أيضا بعدد من الشخصيات العاملة في صناعة السيارات من فئة المجندين- Inductees وذلك لعامي 2020 و2021 معا، بسبب القيود المفروضة بفعل فيروس كوفيد-19.



ويأتي من بين من تم الإعلان عنهم في عام 2020 توماس غالاغر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينوين بارتس-Genuine Parts؛ وجاي لينو، قائد تراث السيارات من خلال سلسلة جاي لينو جراج على قناة سي إن بي سي، وهيلين روثر، وهي واحدة من أوائل النساء في التصميم الداخلي للسيارات لشركة جنرال موتورز ، ناش موتورز.

وتضمنت قائمة 2020 كذلك هارولد جودجين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتقنيات TomTom، والحائز على جائزة "المبتكر في التنقل- Mobility Innovator". ودخل ضمن فئة Inductees لعام 2021 سي آر باترسون وفريدريك باترسون، قادة الشركة الأمريكية الأولى والوحيدة لصناعة السيارات المملوكة للأمريكيين من أصل أفريقي؛ وتشارلي ويجينز المتسابق الشهير.



وأذيع، خلال الحفل التعريفي، فيديو تكريمي يستعرض إنجازات الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي وإسهاماته في صناعة السيارات.

وتم عرض سيارة نيسكوNEXO، وسيارة أيونك 5-IONIQ 5 في إشارة لمساهمة جونغ مونغ- كو في قيادة جهود الصناعة لتطوير تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين والكهرباء.



ووضع نقش توقيع الرئيس جونغ، في اليوم السابق للحفل، على الشاشة الدائمة في قاعة مشاهير السيارات جنبًا إلى جنب مع تواقيع الآخرين المحتفى بهم.



جونغ مونغ- كو: الشغف والسعي المستمر نحو الجودة



عمل جونغ مونغ- كو، الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور، على تطوير الاقتصاد الكوري وصناعة السيارات، وقام بتنمية مجموعة هيونداي موتور لتصبح واحدة من أكبر خمس مجموعات للسيارات على مستوى العالم - وذلك في فترة زمنية قصيرة.



كما قاد جونغ عملية إدخال شركة كيا لمجموعة هيونداي، وحوّلها إلى شركة رابحة خلال العام الأول من ضمها، بفضل شغفه بالجودة وتصميمه على تعزيز قدرات البحث والتطوير الخاصة لتعزيز القدرة التنافسية للمجموعة.

ويعود إليه الفضل في إنشاء مجموعة السيارات الأولى في كوريا وتنمية صناعات قطع غيار السيارات في نفس الوقت لتتقدم كوريا كدولة رائدة في صناعة السيارات.



ودأب الرئيس الفخري جونغ على التأكيد على أن الجودة هي فضيلة لا يمكن المساومة عليها، لذا ركز باستمرار عليها، وبفضل ذلك؛ تتلقى سيارات هيونداي وكيا الآن تقييمات إيجابية من وكالات تقييم الجودة العالمية المختلفة.

ومن بين المبادرات المهمة للرئيس الفخري -التي دعمت هيونداي لكي تنمو وتصبح قوة عالمية- وضع ضمان مجموعة نقل الحركة لمدة 10 سنوات / 100،000 ميل والذي تم تنفيذه في سوق الولايات المتحدة في عام 1998.



ولم يتوقف جونغ مونغ- كو عند المخاوف بشأن الاستثمار على نطاق كبير، فقاد التوسع العالمي في قدرات الإنتاج وشبكة البحث والتطوير للمجموعة.

وتوسعت، تحت قيادته، مرافق الإنتاج التابعة للمجموعة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا والبرازيل والمكسيك، مما خلق نظاما للنمو السريع، ومنحت الشبكة العالمية للإنتاج والبحث والتطوير مجموعة هيونداي موتور ميزة تنافسية سمحت لها بالبقاء خلال العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية.



كما قدم الرئيس الفخري الحالي نموذجًا جديدًا للإدارة المستدامة من خلال إنشاء مصنع الصلب المتكامل Hyundai Steel Co.، مما ساعد على زيادة التآزر داخل المجموعة مع أول هيكل أعمال لتداول الموارد في العالم.



واهتم جونغ مونغ- كو بالإمكانات الكامنة في طاقة الهيدروجين، وشجع على تطوير المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين قبل الشركات المصنعة الأخرى، مما سمح لهيونداي بتقديم أول مركبة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وذلك في أول إنتاج عالمي ضخم للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود في عام 2013.



وخلال مسيرته الثرية؛ حصد جونغ مونغ- كو العديد من الجوائز والتكريمات اعترافا بقيادته المبتكرة وفلسفته التجارية الناجحة على مدى الأعوام، فحاز جائزة الرئيس التنفيذي لجمعية الإدارة الكورية للعام (1996)، وجائزة الرئيس التنفيذي للسيارات في Business Week (2004)، وجاء كأفضل رئيس تنفيذي للسيارات في أخبار السيارات في آسيا لعام (2005) ، ونال جائزة Van Fleet (2009) ، وأدرج ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي من Harvard Business Review



· الملف الشخصي للرئيس جونغ مونغ- كو



التعليم:



حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الصناعية، جامعة هانيانغ في كوريا الجنوبية.



الخبرة الوظيفية:



سبتمبر 2020- الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور



2000-2020 - رئيس مجموعة هيونداي موتور



1999-2000 - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز.



1996-2000 - رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي



1987-1996 - رئيس مجلس إدارة شركة Hyundai Precision Industry وHyundai Motor Service وHyundai Pipe وHyundai Development Company وIncheon Iron & Steel



1970 مدير - شركة هيونداي موتور