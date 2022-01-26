إرساء معيار جديد للهواتف الذكية في عالمنا المتغير

الوكيل الاخباري - الدكتور تي إم روه، الرئيس المدير التنفيذي لوحدة أعمال "إم إكس بيزنيس" MX Business

عندما أنظر حولي، يذهلني المقدار الهائل من الابتكار الموجود في عالمنا اليوم. ومع ذلك، فإنني أشعر بالحماسة الفائقة عندما أدرك التطورات المذهلة التي حققتها الهواتف الذكية، ومنها أن هذا الجهاز قد أفسح المجال للصناعات الرقمية الجديدة للعمل والتعليم والترفيه واللياقة عن بعد، والقدرة على التصوير والاستكشاف والتواصل مع أي شخص في أي مكان حول العالم بلمسة واحدة.

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إن الهاتف الذكي قد أصبح بحق بوابة للتقدم اللامتناهي، كما أننا في سامسونج نتعامل مع هذا الواقع بجدية لنواصل التطوير.



وفي نظرنا لا يكفي أن نواكب تطور ابتكارات الأجهزة المحمولة مع العالم، بل نرى أنه لزاماً علينا تسجيل خطوة للأمام، حتى تساعد تقنيتنا في تغيير الطريقة التي نختبر بها كل شيء من حولنا لجعل حياتنا أسهل. ولهذا السبب نحفز أنفسنا باستمرار لكسر القواعد العامة لما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي.



كسر القواعد لبدء الفصل التالي في مسيرة الهاتف الذكي

في العام 2011، ظهر الجهاز "جالكسي نوت"Galaxy Note ليدمج بين راحة الهواتف الذكية من جهة وبين إمكانية حملها مع الشاشة الواسعة ووظائف الأجهزة اللوحية التي تشبه المفكرة من جهة أخرى.

وأظهر البعض عندها حالة من التردد إزاء الشاشة من مقاس 5.3 بوصة، التي كانت تعتبر هائلة الحجم في ذلك الوقت، لكن الجهاز ذاته أسس إرثاً خالداً،لأن الشاشة الكبيرة أصبحت منذ ذلك الوقت المعيار السائد حتى وقتنا هذا.

وقدم القلم S Penمفاجأة أذهلت الجميع،لأنه مكّن الأشخاص من الربط بين الإبداع والإنتاجية،وكلما شعروا بالإلهام، يمكنهم تدوين أفكارهم بسرعة في الجهاز.



وفي العام 2019، كشفنا عن مستوى آخر من الجرأة عندما قمنا بإعادة تعريف الهواتف الذكية مرة أخرىبإطلاقنا سلسلة هواتف جالكسيZ Foldلنقدم معها شكلاً جديداً تماماً لصناعة الهواتف المحمولة.

ليس هذا فحسب، بل عمدنا إلى تقديم تصميمنا المتطور القابل للطي لنغير معه طريقة استخدام الأشخاص لهواتفهم. ومع خاصية Flex Mode، أصبحت مكالمات الفيديو تتم من دون الحاجة إلى استخدام اليدين وبطريقة أسهل.

وأصبح القيام بمهام متعددة باستخدام نوافذ متعددة أمراً في غاية السهولة، حيث يصبح هاتفك بحجم الكمبيوتر اللوحي في غمضة عين.

ومرة أخرى، لاحظت الصناعة من خلال تتبع العديد من شركات الهاتف المحمول، خطواتنا لجعل الهواتف القابلة للطيالمعيار الكبير التالي.



الابتكار من خلال الاستماع إلى المستهلكين والعمل بملاحظاتهم

في عالم تبدو فيه الهواتف الذكية والتحديثات المتكررة متشابهة، يظل طموحنا راسخاً، ويتمثل في اكتشاف الإشارات التي يثيرها التحول،وذلك من خلال الاستماع إلى تعليقاتكم،ومواصلة تقديم تجارب الهاتف المحمول التي تمكننا جميعاً من الاستمرار في التطور.



وندرك أن الكثيرين منكم قد فوجئوا عندما لم تصدر سامسونج جهاز جالكسي جديد من سلسلة Note العام الماضي،لأننا نعرف أنكم أحببتم الإبداع الفريد والكفاءة الاستثنائية لهذه السلسلة التي أحدثت ثورة هائلة في عالم الألعاب في غمضة عين.

لقد أظهرتم اهتماماً بالقلم S Penبحيويته الفائقة ليتفوق على كافة المنافسين.

ونؤكد لكم من جانبنا أننا لم ننس هذه التجارب التي أحببتموها.



تحفيز التطور القادم في أجهزة جالاكسي

على مدى سنوات، تمكنت سامسونج من إقناع المتشككين الذين اعتقدوا أن أفكارنا مستحيلة،سواء كانالأمر يتعلق بالشاشة الكبيرة جداً، أو القلم الذي لم يكن أحد يعلم مدى حاجتنا إليه، أو الكاميرا الاحترافية التي أثبتت جدارة التصوير بالهاتف المحمول في الظلام.



ومع كل تطور جديد شهدته أجهزة جالكسي من سامسونج، قدمنا ميزاتجديدة أعادت تعريف عالم الهواتف المحمولة بالكامل. ونوشك الآن على إعادة كتابة قواعد الصناعة مرة أخرى.



وفي إطار مفهومUnpackedالذي سنكشف عنه في فبراير 2022، سنقدم لكمأشهر أجهزة السلسلة S التي طورناها على الإطلاق. وأصبح الجيل القادم من جالكسي(S) موجوداًالآن، حيث يجمع بين أعظم تجارب"سامسونج جالكسي" في جهاز واحد فائق التطور.



وعند استخدامه، لن يتوقف إبداعك في الليل،بل يمكنك التقاط أفضل وأجمل الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك على الإطلاق. وستمتلك أيضاًالقوة والسرعة والأدوات التي لا يمكن العثور عليها في أي جهاز آخر. وستستمتع بأحدث الابتكارات التي أصبحت ممكنة بفضل تجربة جالكسي الأذكى حتى الآن.

ويأتي كل ذلك مقترناً مع الشعور بالرضا بعد أن أصبحت جزءاً من منظومة جالكسي الأكثر استدامة. وبهذه الطريقة، ستساعد سامسونج في إعادة كتابة مستقبل الهواتف الذكية مرة أخرى.



وأخيراً .. ندعوك للاستعداد لأفضل تجربة على الإطلاق.