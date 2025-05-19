إريكسون وزين تتعاونان لتعزيز التجارب الرقمية في الأردن

وستقوم إريكسون، استناداً إلى شراكة تمتد لأكثر من عقد من الزمان، بتحديث وتوسيع نطاق تطبيق شركة زين الأردن الحالي لنظام الشحن من إريكسون ليشمل أحدث البرمجيات، مع دمج ميزات وقدرات جديدة، يتم استضافتها جميعاً على حل البنية التحتية السحابية الأصلية من إريكسون. وسيمكّن هذا التحول زين الأردن من اعتماد نموذج أعمال قائم على الكتالوج، ما يوفر تجربة خدمة زبائن سلسة وأكثر تخصيصاً لمشتركي الدفع المسبق.
وسيُمكّن هذا التحوّل زين الأردن من تعزيز مرونة خدماتها، وتقليص زمن طرحها في السوق، وتحسين التكاليف، وتوفير مرونة تشغيلية أكبر، وفرص تحقيق الربح من شبكة الجيل الخامس، مما يُعزز التزامها بتطوير سوق الاتصالات الأردني. وسيُسرّع هذا التحوّل الذي يستفيد من خبرة إريكسون في المنتجات والحلول السحابية، مسيرة زين الأردن للتحول الرقمي بما ينعكس بشكل إيجابي على زبائنها.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير التنفيذي لدائرة التكنولوجيا والابتكار الرقمي في شركة زين الأردن، وسام أبو هشهش: "يعكس استثمارنا هذا التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مبتكرة وتجربة متميزة لمشتركينا. ونحن نقوم من خلال رقمنة تجربة خدمة المشتركين بخدمات الدفع المسبق باستخدام محفظة إريكسون الرئيسية للتجارة وتحقيق الدخل، بتمهيد الطريق لنهج أكثر مرونة وتركيزًا على المشتركين. وسيمكننا هذا التحول من تلبية الاحتياجات المتطورة للزبائن والحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع الاتصالات الأردني، ويدعم الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في المملكة."
من جانبه، قال كيفين مورفي، نائب الرئيس ورئيس إريكسون شمال الشرق الأوسط وإفريقيا: "نعمل من خلال هذا التحول السحابي، على تمكين زين الأردن من تعزيز تجارب خدمة العملاء، وتحسين وقت طرح خدماتها في السوق وتعزيز مرونتها، وتبسيط العمليات، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.
إلى ذلك، تتماشى هذه الشراكة مع طموحات الأردن على صعيد الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن أنها تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في قطاع الاتصالات الإقليمي.
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