إضاءة شجرة عيد الميلاد 'الوئام' في ستي مول مادبا

الوكيل الاخباري -

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أضاء مفتش المساجد في مديرية اوقاف مادبا الشيخ سليمان الددا وقدس الأب علاء بعير شجرة عيد الميلاد "الوئام " في مدخل مادبا ستي مول بوسط المدينة وذلك مناسبة حلول الأعياد الميلادية المجيدة وراس السنة الجديدة.وبحضور النائب السابق محمد الشوابكه و مدير عام الستي مول رجل الأعمال جمال الشوابكه و الوكيل البطريركي في مادبا الاشمندريت ايرو ثيموس والآباء يوسف حمارنه واشعياء حداد ومندوب بلدية مادبا جهاد الشوابكه ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من المواطنين.واكد الشيخ سليمان الددا أن "حالة التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الأردن خصوصا في محافظة مادبا تمثل نوذجا للوئام فهي حالة متوارثة نعيشها كما عاشها الآباء والأجداد وسنورثها للأجيال بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأضاف أن الأعياد تحمل الكثير من معاني الخير وتجسد قيم التماسك والتلاحم وصلة الرحم وحب الوطن، وكذلك احتفالية إضاءة شجرة الميلاد لتكون كل أيامنا مضاءة ولامعة في سماء أردن الخير.وقد شكر قدس الاب علاء الدير إدارة ستي مول مادبا في هذه المحافظة الفسيفسائية على هذه اللفته الرائعة إضاءة شجرة الميلاد تحت عنوان شجرة الوئام، وكلّنا باذن الله نقف صفًا واحدًا لتعزيز قيم المحبة والوئام، والتماسك والأخوّة، والتعاضد والتعاون، في مدينتنا الحبيبة مادبا الأبيّة، وفي مجتمعنا الأردني الكبير.لقد عرف العالم أجمع أنّ الأردن أنموذج فريد، فيه قيادة حكيمة ورسالة واضحة تصدّر للعالم، فالوئام في مملكتنا الحبيبّة ليس حبرًا على ورق، أو مجرّد شعارات نتغنى بها، إنمّا هو واقع يومي معاش، ونراه من خلال هذه الاحتفالات الرائعة التي يشاركنا فيها إخوتنا المسلمين ليقولو لنا في عيد الميلاد المجيد ٢٥ /١٢ كل عام وانتم بالف خير. وكل عام وقائد البلاد بالف خير.واشتمل الحفل على عرض من قبل مرشدات وكشافة يوحنا المعمدان والتي قدمت معزوفات وطنية في الاحتفال الذي تم خلاله افتتاح بازار يحتوي على العديد من الفعاليات اليومية المتنوعة المجانية وسط إبتهاج الحضور من مختلف الهيئات والفعاليات الشعبية والرسمية فهي صورة مصغرة عن الأردن الحاضن للوحدة في التعددية وهي مدينة الفسيفساء الجميلة في تلاحم ابنائها وتفانيهم والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة.يشار أن ستي مول مادبا يعتبر من أكبر المولات والأول من نوعه في محافظة مادبا لوجود ماركات عالمية داخل المول ويحضى بإدارة تنظيمية مميزة.