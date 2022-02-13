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الأحد، 13-02-2022 01:38 م

إضافة جديدة لنادي سرايا الشاطئي من إيجل هيلز

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الوكيل الاخباري - عقب إعلان البدء بإستكمال فندق ويستن سرايا العقبة الذي يمثل إضافة كبيرة ليس فقط لمشروع سرايا العقبة فحسب، بل للقطاع السياحي بأكمله وخاصة في مدينة العقبة، تعلن شركة ايجل هيلز "الأردن" – أكبر مطور عقاري في المملكة – عن توقيع عقد مع شركة مقاولات مختصة لتنفيذ مطعم نادي سرايا الشاطئي، على أن يتم افتتاحه في صيف العام الحالي، كجزء من سلسلة الخطط التي تعمل على تنفيذها ضمن المخطط الشمولي لمشروع سرايا العقبة.

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بموقع اســتراتيجي في قلب مشروع سرايا، بإطلالة استثنائية داخل نادي سرايا الشاطئي، يمتد المطعم على مساحة تقارب 1000 متراً مربعاً، يثري تجربة متميزة للضيوف والسكان على شواطئ مدينة العقبة بتصاميم لافتة وديكورات عصرية. فضلاً عن تمتع المطعم بمرافق مختلفة ومساحات وتجهيزات عالمية تعزز من الضيافة والخدمات بما يلبي رغبات الزوار ويرتقي بتطلعاتهم.


من الجدير بالذكر، بأن المطعم يتفرد من نوعه في مدينة العقبة بإحتوائه على غرفة طعام خاصة لتوفير أجواء إستثنائية من الخصوصية لمن يتطلع لمثل تلك التجربة بالأخص للتجمعات والحفلات الصغيرة.


سيدار المطعم عند افتتاحه من قبل فندق المنارة التابع لفنادق ذا لكشري كولكشن بادارة ماريوت الدولية، العلامة العريقة في قطاع الضيافة، لتوفر باقة متنوعة من الأطباق على مستوى عالمي بمقومات رفاهية خاصة تضيف منتجات مختلفة وفريدة من نوعها في مشروع سرايا العقبة.


ويأتي المطعم تأكيداً على إلتزام الشركة بتطوير مشاريعها وفق خطط التطوير التي تتبعها لتوفير خدمات مميزة ومتمحورة حول منح السكان والزوار تجربة ضيافة فاخرة تجسد مفهوم الرفاهية من خلال مرافق سكنية وترفيهية بأفضل المعايير والجودة العالية.

 




 

 


 

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