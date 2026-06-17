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إطلاق أكبر وأفخم سيارة هيونداي هذا العام.. هيونداي باليسيد هايبرد

إطلاق أكبر وأفخم سيارة هيونداي هذا العام.. هيونداي باليسيد هايبرد
إطلاق أكبر وأفخم سيارة هيونداي هذا العام.. هيونداي باليسيد هايبرد
الأربعاء، 17-06-2026 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   عمّان، الأردن – أعلنت هيونداي عن إطلاق احدى أفخم وأكبر سيارة هيونداي باليسيد الجديدة كلياً، التي تجمع بين التصميم الراقي والأداء القوي والتقنيات الذكية المتطورة، إلى جانب كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود بفضل منظومة الدفع الهجينة المتقدمة.

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وتأتي سيارة هيونداي باليسيد الجديدة لتجسد رؤية هيونداي لمستقبل التنقل الذكي، حيث توفر تجربة قيادة فاخرة تلبي تطلعات العائلات العصرية ومحبي الرحلات والسفر، مع مستويات غير مسبوقة من الراحة والأمان والتكنولوجيا.


وتعتمد السيارة على منظومة هجينة متطورة تجمع بين محرك سمارت ستريم جي 2.5 تيربو الهجين ومحرك كهربائي عالي الكفاءة، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 334 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 460 نيوتن متر، ما يمنح السائق أداءً سلساً واستجابة قوية على مختلف الطرق، مع نظام دفع رباعي ذكي يعزز الثبات والتحكم في مختلف ظروف القيادة.


كما تحقق سيارة هيونداي باليسيد كفاءة متميزة في استهلاك الوقود، حيث تم تصميم النظام الهجين الجديد لتوفير مدى قيادة أطول وتقليل الانبعاثات، دون المساومة على الأداء أو متعة القيادة.


ويعكس التصميم الخارجي للسيارة حضوراً مهيباً وقوياً، مع شبكة أمامية حصرية، ومصابيح إل إي دي كاملة، وعجلات رياضية، إضافة إلى أبعاد كبيرة تمنح السيارة مظهراً فاخراً يعكس مكانتها كسيارة رائدة ضمن تشكيلة هيونداي.


أما المقصورة الداخلية، فقد صُممت لتوفر تجربة أقرب إلى صالات الضيافة الفاخرة، مع استخدام خامات عالية الجودة تشمل مقاعد بالجلد الفاخر، ومقاعد استرخاء مريحة، وسقف بانورامي مزدوج، إلى جانب مساحة رحبة تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب مع مرونة عالية في ترتيب المقاعد ومساحات التخزين.


وتزخر هيونداي باليسيد بأحدث التقنيات الذكية، بما في ذلك شاشة بانورامية منحنية، ونظام صوتي فاخر، ونظام التعرف على البصمة، والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الذكية بلولينك.


وفي جانب الراحة والابتكار، توفر السيارة ميزة وضع البقاء الهجين التي تتيح تشغيل العديد من الوظائف داخل السيارة بالاعتماد على البطارية الهجينة دون الحاجة إلى تشغيل المحرك، إلى جانب تقنية تزويد الأجهزة بالطاقة من السيارة التي تسمح بتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية مباشرة من السيارة.


وتضع هيونداي السلامة في مقدمة أولوياتها من خلال حزمة هيونداي سمارت سينس المتطورة، والتي تضم مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، تشمل نظام تجنب الاصطدام الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، والمساعدة على القيادة على الطرق السريعة، ونظام الرؤية المحيطية، ومساعد الركن الذكي عن بُعد، والتحكم الذكي بالسرعة، بالإضافة إلى ثماني وسائد هوائية وأنظمة حماية متقدمة توفر أعلى مستويات الأمان لجميع الركاب.


وبهذه المناسبة، أكدت هيونداي أن هيونداي باليسيد الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسيرة العلامة التجارية نحو تقديم سيارات تجمع بين الأداء المستدام والفخامة العصرية والتكنولوجيا المتطورة، بما يعزز مكانتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة ويمنح العملاء تجربة قيادة استثنائية بكل المقاييس.

 

 

 


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