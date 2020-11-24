إطلاق استوديو زين لخدمات التصوير والمونتاج

الوكيل الاخباري -
أعلنت شركة زين الأردن اليوم عن إطلاق خدمات "استوديو زين"، الذي افتتحته الشركة في مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي سيقدم خدمات التصوير والمونتاج لمختلف الجهات الراغبة بالاستفادة مما يوفره الاستوديو المجهز بأحدث تقنيات التصوير.اضافة اعلان
وسيقدم "استوديو زين" خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج باستخدام أحدث تقنيات ومعدات التصوير، حيث تم تجهيزه وفقاً لأعلى المواصفات المعتمدة لهذه الغاية من ناحية الأدوات والمعدات والكاميرات والعزل، ليكون ملائماً لمتطلبات التصوير المختلفة.
ويأتي إطلاق شركة زين للاستوديو في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التوسع المستمر في تقديم خدمات متنوعة ومتطورة تلبي كافة احتياجات زبائنها وشركائها والجهات التي تحظى بدعم من زين؛ حيث سيقدم الاستوديو خدماته للشركات الناشئة ورياديي الأعمال ممن تدعمهم شركة زين تحت مظلة منصتها للإبداع (ZINC) ومنصة DeZain الخاصة بدعم المصممين، بالإضافة إلى الشركات المتواجدة في مجمع الحسين للأعمال وإدارة المجمع، وشركاء زين وزبائنها من قطاع الأعمال، كما ستكون خدمات الاستوديو متاحة لجميع الراغبين من الشركات والأفراد على حد سواء.
وسيتمكن الراغبون بالاستفادة من خدمات الاستوديو -سواء من قطاع الشركات أو الأفراد- من حجز الموعد المناسب عبر الرابط: www.zincbooking.com
، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل وآخر أخبار الاستوديو عبر الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام: ZainJoStudio، أو التواصل مع "استوديو زين" على الرقم 0796666348 .