إطلاق بطاقات الدفع من (ريفلِكت) نيو بنك

الوكيل الاخباري - ضمن سلسلة الخدمات المميزة التي يقدمها (ريفلِكت) – أول نيو بنك في المملكة والذي أطلقه البنك العربي نهاية العام الماضي، أصبح بامكان عملاء (ريفلِكت) الحصول على بطاقات دفع فريدة من نوعها من حيث التصميم العصري والميّزات والخدمات التي تقدّمها لحامليها.

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ويستطيع عملاء (ريفلِكت) الذين لديهم حساب محفظة إلكترونية مُفعّل تقديم طلب إصدار بطاقة دفع (ريفلِكت) بمنتهى السهولة وذلك من خلال تطبيق (ريفلِكت)، حيث يتم إصدار البطاقة وتوصيلها للعميل بدون أي رسوم خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.



كما توفر البطاقة الجديدة باقة متكاملة من المزايا والخدمات المصرفية الحصرية التي تواكب أسلوب حياة عملاء (ريفلِكت) والتي تشمل: الحصول على استرداد نقدي بقيمة 1% وبحد أقصى 3 دينار شهرياً مقابل كل معاملة مصرفية ينفذها العميل ليتم قيدها في حسابه على هيئة نقاط ولاء، والاستفادة من خصومات حصرية عند استخدام البطاقة للدفع لدى أكثر من 100 متجر، وإمكانية استخدام البطاقة للدفع عبر الإنترنت وعبر أجهزة نقاط البيع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إمكانية إنجاز العديد من المعاملات المصرفية بواسطة تقنية اللاتلامسية عبر مجموعة واسعة من صرافات البنك العربي الآلية المجهزة بهذه التقنية. كما يستطيع عملاء (ريفلِكت) من خلال هذه البطاقة الاطلاع على حساباتهم وإتمام عمليات السحب والإيداع النقدي وتغيير رمز PIN من خلال صرافات البنك العربي الآلية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات السحب النقدي من خلال أي صراف آلي محلياً ودولياً.

ويأتي إطلاق هذه البطاقات بالتزامن مع إصدار النسخة المحدثة من (ريفلِكت)، وذلك في إطار حرص البنك العربي المتواصل على إثراء تجربة عملائه المصرفية وتيسير معاملاتهم المالية اليومية بشكل يوائم نمط حياتهم المتغير واهتماماتهم المتعددة.



وفي تعليقه على إطلاق البطاقة قال السيد فيصل البيطار ، مدير دائرة الابتكار وتسريع التكنولوجيا المالية: “نتطلع من خلال (ريفلِكت) إلى تطوير التقنيات الرقمية وتعزيز تجربة عملائنا المصرفية من خلال تزويدهم بحلول تنسجم مع نمط حياتهم العصري وتواكب احتياجاتهم، لاسيما فئة جيل الألفية والذي يعد الأكثر توجهاً لاستخدام التكنولوجيا الرقمية.” وأضاف: “تمنح بطاقة (ريفلِكت) حامليها العديد من المزايا؛ منها الإعفاء من رسوم الإصدار أو أي رسوم سنوية، والقبول المحلي والعالمي، وإمكانية استخدام البطاقة للتسوق عبر الإنترنت.”



والجدير بالذكر أنه بإمكان الشباب الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي يقدمها (ريفلِكت) من خلال تحميل التطبيق عبر متاجر التطبيقات Apple Store و Google Play ومن ثم تسجيل الدخول على (ريفلِكت) باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بهم، ومن ثم فتح حساب محفظة إلكترونية عن طريق مسح صورة الهوية وأخذ صورة للوجه واستكمال بعض البيانات الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات المصرفية رقميّاً بكل سهولة وسرعة وأمان ودون الحاجة إلى الحضور وجاهياً إلى فروع البنك العربي. علماً بأنه لا يشترط لمستخدمي (ريفلِكت) أن يكونوا من عملاء البنك العربي.



يشار هنا إلى أنه تم إطلاق (ريفلِكت) نهاية العام الماضي كأولNeo Bank في المملكة وهو يستهدف بشكل أساسي جيل الشباب من الأعمار 18 وحتى 35 عاماً. ويقدم (ريفلِكت) للعملاء ضمن هذه الشريحة مفهوم مبتكر لمنصة رقمية مصرفية ذكية وشخصية صُممت خصيصاً لتمنحهم تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة من خلال الهواتف الذكية.



