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الأربعاء، 01-06-2022 12:37 م

إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان

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الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان، البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة،عن حملته السنوية الجديدة لجوائز حسابات التوفير للعام 2022 تحت عنوان "وفر واربح ذهب"، حيث جاءت الحملة بشكل مبتكر ويعتمد على الجوائز العينية من الذهب بالكامل، وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليون دينار، ما يجعلها أكبر حملة جوائز في السوق المصرفي الأردني من حيث مجموع عدد الرابحين ومجموع قيم الجوائز.

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وتقوم فكرة الحملة على تقديم 20 جائزة يومية لعملاء البنك من أصحاب حسابات التوفير المؤهلين للاشتراك بالجوائز ممن لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار، وبواقع 20 رابح يوميا لكل منهم ليرة ذهب بالإضافة لجوائز ربعية وسنوية لمن لا تقل أرصدة حساباتهم عن 1000 دينار، لتكون الجائزة الربعية في شهر أيلول عبارة عن 10 رابحين لكل منهم 1 كيلو جرام ذهب، وجوائز نهاية العام عبارة عن 10 رابحين لكل منهم 2 كيلو جرام ذهب.


وبإمكان العميل الفوز بأكثر من جائزة يومية في الحملة، علماً بأن جوائز بنك الاسكان تعتبر الأكبر في السوق المصرفي الأردني من حيث إجمالي قيمة الجوائز الربعية والبالغة نصف مليون دينار، وجوائز نهاية العام والبالغة مليون دينار، والأكبر أيضاً من حيث عدد الرابحين الإجمالي وبما يزيد عن 3 آلاف رابح، وبإجمالي قيم جوائز تزيد عن 2 مليون دينار.


ويهدف البنك من خلال حملته الجديدة (وفر واربح ذهب) إلى تشجيع العملاء الحاليين والمستقبلين على سلوك الادخار في حسابات التوفير الخاصة بهم، أملاً في ربح جوائز البنك الذهبية ذات الفرص المتعددة، يومياً وربعياً وفي نهاية العام.


واعتاد بنك الإسكان على إطلاق حملات جوائز حسابات التوفير الموجهة لخدمة عملائه، وتشجيعهم على اعتماد برامج تحفيزية للادخار وتنمية أرصدة حساباتهم القائمة، وبشكل سنوي، اعتباراً من عام 1977، فيما تعتبر حملة حسابات التوفير لعام 2022، الأولى من نوعها، لاعتمادها على برنامج جوائز عيني بالكامل من الذهب.


 




 

 


 

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