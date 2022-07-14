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الخميس، 14-07-2022 03:20 م

إطلاق سيارة هيونداي أيونك 6 "المنسابة الكهربائية" بمدى ممتد ومساحة شخصية مبتكرة

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة هيونداي موتور سيارة أيونك 6  IONIQ “المنسابة الكهربائية" Electrified Streamliner  التي طال انتظارها بفيلم رقمي عالمي يعرض للمرة الاولى (https://youtu.be/GVcXwIL9OFw). 

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كنموذج جديد في العلامة التجارية أيونك IONIQ الكهربائية بالكامل، فإن مجموعة "المنسابة الكهربائية" من التقنيات المتقدمة، والمساحة والميزات المخصصة، ومدى المسير الممتد تعيد تعريف حدود التنقل الكهربائي.


توفر أيونك IONIQ 6 مدى مسير كهربائي يزيد عن 610 كم، وفقًا لمعيار إجراء اختبار مدى المسير المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP)، بالإضافة إلى إمكانية الشحن المتعدد فائقة السرعة 400-V / 800-V التي أصبحت ممكنة بواسطة النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP). كما أنه يحتوي على أكثر تصميم ديناميكي هوائي لهيونداي حتى الآن ومجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون، وإضاءة مزامنة السرعة، وضبط أداء EV، وتصميم الصوت النشط الكهربائي (e-ASD)، مما يعزز تجربة القيادة والتنقل الكهربائية.


 قال جيهون تشانج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: "إن أيونك IONIQ 6 هي الخطوة الطموحة التالية في إستراتيجية هيونداي موتور لتسريع انتقالها إلى الكهربة وإلى مكانتها كشركة عالمية رائدة في السيارات الكهربائية".

"ستوفر أيونك IONIQ 6 المنسابة الكهربائية Electrified Streamliner تجربة فريدة ومميزة للسائقين والركاب، محسّنة بكل الطرق لإعادة تعريف التنقل الكهربائي."

 



 




 

 


 

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