الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

"في أسرع وقت ممكن" .. دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

الضمان والخدمات الطبية يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية علاجية للمؤمن عليهم بتأمين إصابات العمل

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

المكتب الإعلامي بغزة يطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية

وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

انخفاض ليرة الذهب 4 دنانير بالأردن اليوم

الاحتلال: هجمات الحوثيين على السفن تهدد العالم

رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الخارجية

90 يوما من العدوان .. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

عاجل

رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

الخميس، 04-01-2024 12:18 م

إطلاق عصر الهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : Galaxy Unpacked 2024

[Static] Official Release (Horizontal 16x9)_2560x1440_Lettermark_231211


الوكيل الإخباري - استعد لتجربة ثورية قادمة للهاتف المحمول واكتشف حقبة جديدة مليئة بالإمكانيات مع أحدث ابتكارات Galaxy، المصممة لتغيير طريقة عيشك وتواصلك وإبداعك. ستضع سلسلة Galaxy S الجديدة معايير أعلى لتجربة الهاتف المحمول الأكثر ذكاءً حتى الآن.

اكتشف المزيد بانضمامك إلى سامسونج للإلكترونيات في 17 كانون الثاني، حيث نستضيف فعالية Unpacked في مدينة سان خوسيه، لإطلاق أحدث ابتكارات Galaxy المتميزة، التي توفر تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung.com و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط  وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن.

وندعوك لزيارة غرفة أخبارسامسونج الشرق الأوسط  للاطلاع على المزيد من الأخبار والمقاطع الدعائية القادمة وآخر التحديثات المتعلقة بهذا الحدث.

اضافة اعلان

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Zain Esports 2023

مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo.. جهود متواصلة لتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم

ZINC 2023

البيطار: منصّة زين للإبداع عزّزت نشاطها في فروعها بالجامعات الأردنية خلال 2023

WhatsApp Image 2024-01-02 at 1.37.39 PM

رحلة عبر الزمن : أمل وتحديات عام مضى وأحلام عام جديد

1

زين جددت شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات لدعم عدّة قطاعات في المملكة في 2023

Hbtf

مليون و 300 ألف دينار مجموع دعم بنك الإسكان لمبادرات التبرع لأهالي غزة

222

افتتاح "مساحة البنك العربي للابتكار" في جامعة الحسين التقنية

أخبار متعلقة
Zain Esports 2023

مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo.. جهود متواصلة لتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم

1

زين جددت شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات لدعم عدّة قطاعات في المملكة في 2023

WhatsApp Image 2023-12-30 at 4.47.14 PM

زين.. بصمات واضحة وخطوات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة

McDonald's Logo

شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة الشتاء 2023

_ACT5483 copy

ميناء حاويات العقبة تدعم مستشفى الشيخ محمد بن زايد في العقبة

WhatsApp Image 2023-12-24 at 4.52.20 PM (1)

مجموعة فنادق روتانا الأردن تنظم حملة تبرع بالدم دعما لغزة