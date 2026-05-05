إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

الوكيل الإخباري- أعلن اليوم عن إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" التي ينفذها مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، وبدعم من شركة CFIالأردن تحت عنوان "بوصلتك المالية".

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 5 أيار 2026، في فندق فورسيزونز عمّان، تحدث فيه كل من: المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، والرئيس التنفيذي لشركة CFIالأردن، لؤي عازر، ورئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود.

ويُعد برنامج “بوصلتك المالية” مبادرة وطنية للتوعية والتثقيف الاقتصادي، تنطلق أعمالها خلال شهر أيار، وتهدف إلى ترسيخ الثقافة المالية وتعزيز فهم الأفراد لمفاهيم الاقتصاد والاستثمار. وترتكز على محتوى متخصّص يتم تطويره بمشاركة خبراء اقتصاديين، وتنفيذه في مختلف محافظات المملكة، من خلال شراكات مع الجامعات والقطاعات الشبابية والنسائية، وبأسلوب تفاعلي قائم على الحوار، بما يسهم في بناء وعي مالي أكثر رسوخًا، ينعكس على جودة القرارات الاقتصادية والمالية على مستوى المجتمع ككل.



في كلمته خلال المؤتمر، أعرب المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، عن تقديره لمركز الدستور للدراسات الاقتصادية، مثمنًا جهوده في دعم المبادرات الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاقتصادي، كما أشاد بدور شركة CFI الأردن في دعم هذه الجهود، ومساهمتها المستمرة في تمكين الأفراد معرفيًا وتعزيز الوعي المالي على مستوى المجتمع. وأكد أن مبادرة التثقيف المالي تحت عنوان "بوصلتك المالية" تُجسّد جهودًا وطنية متكاملة تستهدف مختلف محافظات المملكة، وتركّز على شرائح السيدات والشباب والإعلاميين، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم مالية سليمة وتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المجتمع.



وأوضح أن بورصة عمّان، وبحكم دورها كمؤشر للاقتصاد الوطني، لا تقتصر مهامها على تنظيم وإدارة التداول وتطوير السوق، بل تشمل أيضًا تعزيز ثقافة الاستثمار ورفع مستوى المعرفة لدى المستثمرين، ضمن تواصل مستمر مع المجتمع المحلي يشكّل فيه الوعي المالي محورًا أساسيًا في استراتيجيتها. وفي هذا الإطار، أطلقت البورصة عددًا من المبادرات، من أبرزها نافذة "ثقافة المستثمر" على موقعها الإلكتروني، التي توفّر مواد تثقيفية حول السوق وأسُس الاستثمار والتداول، إلى جانب تنظيم ندوات افتراضية تسهم في تعزيز فهم المشاركين لآليات عمل السوق.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة CFI الأردن، لؤي عازر، أن دعم برنامج "بوصلتك المالية" يأتي امتدادًا لنهج الشركة طويل الأمد في تعزيز الثقافة المالية وتمكين الأفراد معرفيًا، وهو ما تواصل CFI ترجمته عبر مختلف المبادرات، والمحتوى التوعوي، والشراكات الهادفة. وأضاف أن توسّع الفرص الاستثمارية في السوق الأردني يترافق اليوم مع تحدٍ موازٍ يتمثل في تعدد مصادر المعلومات وتفاوت دقتها، ما يجعل المعرفة المالية أساسًا حقيقيًا لاتخاذ قرارات مسؤولة. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهد وطني أوسع يهدف إلى ترسيخ ثقافة اقتصادية أكثر وعيًا ونضجًا على مستوى المملكة، لا سيما لدى فئتي الشباب والنساء.



كما أكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، أن البرنامج وطني بامتياز يهدف لنشر الوعي والثقافة الاقتصادية في المجتمع الأردني بكافة فئاته وفي مختلف محافظات المملكة، ويستهدف بالدرجة الأولى القطاعين الشبابي والنسائي. وقال الداوود بأن البرنامج الوطني سيشمل جميع محافظات المملكة، وبالتعاون مع الجامعات والاتحادات النسائية والقطاعات الشبابية في المحافظات.



ولفت إلى أن البرنامج، الذي تم إعداد محاوره على يد خبراء اقتصاديين، سيركز على مجموعة من المحاور الاقتصادية التي تشمل تعزيز الثقافة المالية، وتوضيح المفاهيم والمؤشرات الاقتصادية الأساسية، إلى جانب التوعية بآليات التداول، مع تناول الفروقات بين التداول والاستثمار، وتقديم إرشادات حول إدارة الأموال واتخاذ قرارات مدروسة، بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل والحد من المخاطر.



وفي كلمته، أكد الداوود أن هذه المبادرة الوطنية لم تكن لتنطلق لولا دعم CFI الأردن وإيمانها بأهمية المبادرات الوطنية الهادفة، سواء في المجالات الاقتصادية أو الرياضية أو المجتمعية، والتي يأتي في مقدمتها اليوم دعم برامج التوعية والتثقيف المالي. وأشار إلى أن هذا الدعم يعكس حرص الشركة على الإسهام في توسيع نطاق المعرفة الاقتصادية، لا سيما لدى فئتي الشباب والنساء، بما يعزز قدرتهم على فهم الواقع الاقتصادي والتعامل معه بوعي، مشيدًا بالشراكة والتعاون المستمر مع فريق عمل CFI الأردن، والتي لعبت دورًا محوريًا في بلورة هذه المبادرة وإطلاقها.



وأشار الداوود إلى أن البرنامج، الذي ينفذه مركز الدستور للدراسات الاقتصادية بدعم من CFI الأردن، سيتم بالتشاركية مع وسائل الإعلام الوطنية وبمشاركة نخبة من الخبراء والصحفيين الاقتصاديين. كما كشف أن انطلاقة المبادرة ستكون في محافظة عجلون بتاريخ 11 أيار، تليها لقاءات في محافظة جرش بتاريخ 20 أيار، على أن تمتد لاحقًا إلى باقي المحافظات.