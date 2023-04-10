إطلاق مجموعة أطيب لمة من الكسيح

الوكيل الإخباري - تجسيدا لروح التواصل والتآلف المجتمعي وتزامنا مع حلول شهر رمضان الفضيل، أعلنت شركة الكسيح للأغذية، الشركة الرائدة في إنتاج الأطعمة، عن إطلاق أحدث مبادراتها المجتمعية، "أطيب لمة"، وهي مجموعة داعمة وملهمة تركز على تعزيز السعادة والنمو الشخصي وبناء المجتمع من خلال مشاركة الخبرات بين الأعضاء.



حيث تهدف مجموعة "أطيب لمة" إلى خلق بيئة داعمة وإيجابية تساعد أعضائها على النمو والازدهار في جميع جوانب حياتهم وتوفير مساحة آمنة ومريحة للتواصل وبناء الصداقات واكتساب وجهات نظر جديدة.

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وقد صممت المجموعة لبناء منصة تشاركية تحث الأعضاء على مشاركة خبراتهم وتوصياتهم ونصائحهم المختلفة، من أطباء وأخصائي التغذية والتربية والاستشاريين السلوكيين والطهاة وخبراء المجتمع من خلال ورشات العمل والتجمعات والاحتفالات.



هذا وقد تم إطلاق المجموعة مؤخرًا خلال أطول مائدة إفطار رمضانية جمعت ١٢٠ شخصا واحتفلت معهم بأجواء رمضانية مبهجة ووليمة إفطار رمضانية شهية مليئة بالأطباق اللذيذة من منتجات شركة الكسيح.

احتفلت خلالها بتواصل الأفراد والوحدة التي يعرف بها الشهر الفضيل، وجمعت مجموعة من الموظفين، الأصدقاء، المستهلكين، المتابعين وأعضاء المجتمع من المؤثرين والطهاة تحت مظلة شركة الكسيح "لأطيب لمة معاً".



ومن نفس الأجواء الاحتفالية، أعلنت شركة الكسيح اختيار الشيف يارا عبيدات الوجه الإعلامي للعلامة التجارية لتضفي إنجازاتها وخبرتها في الطهي والطعام إضافة قيّمة للمجموعة والعلامة التجارية.



وذكرت أيهان أمين، مديرة العلامة التجارية في شركة الكسيح متحدثة عن المجموعة والغاية من اطلاقها، “هدفنا من إطلاق مجموعة "أطيب لمة" هو خلق شعور بالتلاحم المجتمعي، وتعزيز روح العطاء والتبادل. ونحن على ثقة أنه من خلال شراكات مثل هذه، يمكننا أن نوفر للأشخاص منصة للاتصال على مستوى أعمق وبالتالي تحقيق فرق في حياتهم".



لمعرفة المزيد عن اطلاع المجموعة، زيارة الموقع الإلكتروني https://fb.watch/jOnJb7-ZmM/

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