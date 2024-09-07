إطلاق مركز التصميم والهندسة الجديد ل"إنترناشيونال كونسلتنتس" في عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت KEO إنترناشيونال كونسلتنتس؛ الشركة الرائدة عالميًا في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والاستدامة وإدارة المشاريع ومقرّها الكويت ودبي، افتتاح مركز التصميم والهندسة الجديد في العاصمة الأردنية عمّان، مما يمثّل خطوة مهمة في التوسع الاستراتيجي للشركة وحليفتيْها InSite وC-Quest في منطقتيْ الشرق الأوسط وأوروبا.

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وبهذه المناسبة، علّق جريج كارپنسكي، المدير التنفيذي للعمليات في KEO ورئيس وفدها في الأردن: "اتخذنا قرار تأسيس وجود لنا في الأردن نظرًا لبيئته التجارية الجاذبة ووجود نُخبة من المهندسين المعماريين والمهندسين المتميّزين وأصحاب المهارات العالية. ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع التزام KEO بتوسيع قدراتها وتنويعها من خلال استقطاب الخبرات وتعزيز كفاءات فريقها."

وبدورها، قالت دونا سلطان، الرئيسة التنفيذية لشركة KEO: "قدم الأردن نفسه بوصفه موقعًا رئيسيًا لتوسع KEO بفضل بيئته الجاذبة للأعمال والمواهب الاستثنائية المتاحة. وقد عززت النتائج السريعة التي حققناها ثقتنا في هذا الاستثمار؛ إذ تحوّل مشروعنا المتواضع إلى ما يفوق توقعاتنا الأولية."

بدأت KEO عملياتها في عمان في شباط 2024 بمكاتب مؤقتة ودون موظفين. وبعد ستة أشهر فقط، نما مكتب الأردن ليضم ما يقرب 70 موظفة وموظفًا، وتعمل الشركة بنشاط على توسيع مساحة المكتب لاستيعاب المزيد من النمو.



وفي يوم الإثنين الموافق 2 أيلول، احتفلت KEO بالإطلاق الرسمي لمكتبها في الأردن بقص الشريط فيه في المنطقة الدبلوماسية، وتلا ذلك حفل كبير أقيم في فندق انتركونتيننتال في عمان. وتضمّن الحدث عشاءً خارجيًا، وعروضًا ملهمة، وترفيهًا ذي طابع ثقافي، وجمع فريق KEO الأردن بالكامل، مع الضيوف، وعدد من قيادات الشركة من مكاتبها الدولية، وساد الحماس المشترك تجاه المستقبل بين الجميع.

وحول ذلك، قال رامي دحابرة؛ مديرKEO -الأردن: "إن نجاح KEO-الأردن دليل على السمعة الراسخة للشركة وخبراتها التي تزيد عن 60 عامًا بوصفها إحدى الشركات المهنية الرائدة في العالم، ويبرز قدرتها على جذب أفضل المواهب، إلى جانب التفاني المميز الذي أبداه فريقنا هنا في عمّان. فخورون بأن نشكّل جزءًا من مجتمع الأعمال النشط في الأردن وملتزمون بالمساهمة في ازدهاره المستدام".



من المقرر أن يصبح مركز التصميم والهندسة الجديد في عمان جزءًا لا يتجزأ من عمليات KEO وحليفتيْها InSite وC-Quest، وأن يؤدّي دورًا حيويًا في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للمشاريع في جميع أسواق KEO في المنطقة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.



مع استمرار نمو KEO، تظل الشركة ملتزمة بتوفير الفرص لكلٍ من المهنيين ذوي الخبرة والخريجين الجدد في الأردن للعمل على مشاريع مهمة تُسهم في تشكيل مستقبل البيئة العمرانية في الشرق الأوسط وخارجه.