إطلاق منتجات أنيماكس من مجمّع المناصير الصناعي: خطوة عالمية للمنتجات الأردنية نحو تحسين الثروة الحيوانية

الوكيل الإخباري- يسرّ مجمع المناصير الصناعي التابع لمجموعة المناصير، الإعلان عن إطلاق علامة أنيماكس بمنتجي أنيماكس بلص وأنيماكس بلص بلص، وهي إضافات للأعلاف الحيوانية بتركيبة مبتكرة ستصنع نقلة نوعية في الصحة الحيوانية، من خلال القضاء على نسبة كبيرة من السموم الفطرية في الأعلاف الحيوانية، وبالتالي رفع جودة الغذاء.



جمع حفل إطلاق علامة أنيماكس شخصيات عديدة مميزة، فقد استضاف فيه المهندس زياد المناصير، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة المناصير، معالي الوزراء والسفراء وضيوف مميزين آخرين من أصحاب الاختصاص في قطاع الزراعة وتغذية الحيوان.



تم توقيع اتفاقيات استراتيجية وشراكات تنموية جمعت مجمّع المناصير الصناعي مع شريكه العالمي FAC وهي الشركة الصينية الرائدة في مجال العناية بالحيوان، ممثلةً برئيسها التنفيذي السيد لوك لو، بالإضافة إلى شركة الاستشارية للدواجن والأعلاف، والتي تعتبر الشريك الإقليمي الموثوق في الشرق الأوسط، ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس إحسان مشربش، وهذا يدلّ على التزام المجمّع بالتعاون الدولي والإقليمي.



إن عائلة منتجات أنيماكس هي منتجات زراعية أردنية بحتة، فقد تم تطويرها وتصنيعها بالكامل في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي، فإن إطلاق منتجات أنيماكس بلص وأنيماكس بلص بلص هو إنجاز تاريخي للأردن، فهي المنتجات الزراعية الأردنية الأولى التي يتم تصديرها إلى الصين وشرق آسيا، وهذا بدوره يعكس قدرة العقول الأردنية على قيادة الطرق التجارية، وحضورها القوي في الساحة العالمية.



يواصل مجمّع المناصير الصناعي، بصفته القوة الصناعية في مجموعة المناصير، بريادة الابتكار الصناعي في الأردن، ودفع عجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام، وإثبات دور الأردن في دعمه لحلول الاستدامة المختلفة، من خلال التزامه بتقديم حلول عالية الجودة تلبي المعايير العالمية، وبناء مستقبل واعد ومستدام للمجتمع الأردني والعالمي.



ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 وبدأت الإنتاج في عام 2011.

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ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، وكيماويات البناء، والمعادن الصناعية، والحلول الطبيعية، والأسمنت، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية والكيماوية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.