إطلاق نيسان أكس-تريل 2023 في الأردن بمحرك جديد وتقنيات متطورة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن عن طرح سيارة نيسان سيارة أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا في الأردن وذلك في حفل تم في العاصمة عمان ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ ريادتها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الأردن.

وقد تمّ تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا كسيارة كروس أوفر عصرية فاخرة، حيث تؤكّد التزام العلامة التجارية بتقديم حلول تنقّل مبتكرة في المنطقة، وتوفّر للعملاء مرونة رائدة في فئتها ومستويات أمان متقدمة وقدرات معزّزة وتمتاز بتصميم لافت للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

هذا و أقيم حفل الإطلاق في صالة عرض نيسان في معرض شركة بسطامي وصاحب التجارية بعمان بحضور عدد كبير من المدعوين و ممثلي وسائل الاعلام حيث تمت إزاحة الستار رسميًا عن سيارة أكس-تريل الجديدة كليًا.

اضافة اعلان



كما وتسنّى للحضور الاطلاع على كافة مزايا السيارة الجديدة التي تتحدى المألوف وترمز إلى التطوّر وحب الاستكشاف وحرية التعبير عن الذات. فهي مركبة رائدة في فئتها من نواحٍ عدّة، حيث يتميز الطراز الجديد كليًا بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان بما في ذلك نظام ProPILOT Assist الذي يُدرج لأول مرة في مجموعة طرازات أكس-تريل ويوفّر اتصالاً معزّزًا من خلال شاشات المقصورة التي يبلغ قياسها مجتمعةً 35.4 بوصة.

وقال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب التجارية: “شكّلت أكس-تريل على مدى أكثر من عشرين عامًا جزءًا لا يتجزأ من مجموعة سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات في المنطقة. فهي تواصل تلبية احتياجات العائلات وهواة المغامرات في كافة أنحاء المملكة ويرتكز تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا على فهم متعمّق لعملائنا."

" فهي واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تقدمًا من الناحية التكنولوجية حتى الآن، حيث تلبّي احتياجات العملاء في هذه الفئة من السيارات متوسطّة الحجم وسريعة النموّ، تماشيًا مع خطة التحوّل العالمية Nissan NEXT.”" أضاف محاسنة.

وتمتاز نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا، أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نيسان، بتصميم مقصورتها الخارجية اللافت بالعناصر التصميمية الفريدة من نيسان بما فيها شبك V-Motion الأمامي والسقف الانسيابي.

وتمّ تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا كسيارة كروس أوفر عصرية فاخرة، حيث تؤكّد التزام العلامة التجارية بتقديم حلول تنقّل مبتكرة في المنطقة، وتوفّر للعملاء مرونة رائدة في فئتها ومستويات أمان متقدمة وقدرات معزّزة وتمتاز بتصميم لافت للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

وتعزّز جاذبية أكس-تريل بالنسبة إلى العائلات الأبواب الخلفية التي تفتح بزاوية أوسع تصل إلى 85 درجة مما يسهّل دخول الركّاب إلى السيارة. كما خضعت المقصورة الداخلية لترقيات في طراز SL الأعلى من خلال المقاعد السبعة المبطّنة بجلد «نابا» الفاخر مع تطريز ثلاثيّ الأبعاد بشكل الألماس.

ويولّد المحرّك الجديد كليًا والمكوّن من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر طاقة تبلغ 181 حصانًا وبعزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر، مما يسهّل التسارع ويعزّز الثقة أثناء القيادة. ويدعم رفع مستوى الطاقة ناقل حركة بتقنيّة التغيير المستمرّ إضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على عجلة القيادة لوقف التحكّم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.



وزوّدت نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا لأول مرة بنظام الدفع الرباعي الذكيّ مع اقتران مباشر يتفاعل بشكل أسرع من أيّ وقت مضى، مما يتيح نقل الطاقة بكلّ سلاسة بين المحاور لتحقيق أقصى قدر من الثبات. وتوفّر أداة تحكّم بشكل قرص إمكانية الاختيار بين خمسة أوضاع قيادة هي: Off-Road وSnow وAuto و Eco وSports، إضافة إلى نظام التحكّم بنزول المنحدرات.

وتجتمع مزايا السلامة النشطة التي تندرج في إطار التنقّل الذكي من نيسان مع القدرات المعزّزة لتجعل هذه النسخة من أكس-تريل الأكثر أمانًا على الإطلاق، حيث يضمّ درع السلامة 360 نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزوّد بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام المساعدة بالضوء العالي، ونظام التدخّل لمنع مغادرة حارة السير ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف.



ويوفر الطراز الجديد كليًا للعملاء إمكانية اختيار الفئة التي تناسب أسلوب حياتهم، فهو متاح بأربعة طرازات مع خيارَي الدفع الثنائي أو الرباعي. هذا بالإضافة إلى مجموعة من 15 لونًا مختلفًا بما في ذلك خمسة خيارات ألوان ثنائية.

