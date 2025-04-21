إعادة افتتاح محطتي خدمة في عمّان وإربد تابعتين لشركة توتال للطاقات الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توتال للطاقات الأردن عن أحدث التطورات في محطتي خدمة تابعتين لها، مما يعكس التغييرات المستمرة داخل شبكة البيع بالتجزئة المحلية التابعة لها.

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وأوضحت الشركة أنها أعادت افتتاح محطة الجزيرة للخدمة في عمان - جسر ناعور في أواخر شهر أذار الماضي ، وذلك بعد أن تم إغلاقها مؤقتا لإجراء تحديثات فيها تهدف إلى تحسين جودة الخدمة والبنية التحتية.

كما أعادت الشركة افتتاح محطة الدفاع للخدمة في إربد، في منتصف شهر أذار الماضي، وذلك بعد إغلاقها لفترة زمنية مؤقتة لتجديدها بهدف تحسين جودة الخدمة والبنية التحتية ومنح توتال للطاقات سيطرة تشغيلية مباشرة على المحطة.



وأشادت توتال للطاقات بجهود فرقها الداخلية في كلا المشروعين، مشيرة إلى دورهم في الحفاظ على المعايير وضمان التنفيذ السلس. وقال مدير عام توتال للطاقات الأردن، فرانسوا دي شارناس: "تمثل هذه التطورات خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجيتنا لتعزيز شبكة البيع بالتجزئة في الأردن. وسنواصل التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات مع التحسين المستمر لتجربة العملاء."