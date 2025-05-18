إعادة انتخاب الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور معن النسور كان عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة خلال دورته السابقة (2023-2025).
ويأتي انتخاب الدكتور النسور متزامناً مع الدور الملحوظ الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتوفير الأسمدة ذات الجودة العالية في ظل التحديات الجيوسياسية التي تمر بها العديد من دول العالم. كما جاء هذا الانتخاب ليعكس الدور المتنامي لشركة البوتاس العربية في مختلف المحافل المرتبطة بالإنتاج المسؤول للأسمدة والكيماويات المشتقة، وتطبيق الممارسات الفضلى في الاستدامة، وسعيها لتعزيز قدرتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العالمي للأسمدة تأسس في عام 1927، وهو منظمة دولية تضم أكثر من 500 شركة ومؤسسة من أكثر من 80 دولة حول العالم، تعمل في مجالات مرتبطة بصناعة وتطوير الأسمدة، وتتمثل مهمته الرئيسية في تعزيز إنتاج وتوزيع الأسمدة والمغذيات النباتية بكفاءة ومسؤولية، والتعريف باستخداماتها المُثلى من أجل الارتقاء بمستوى الأمن الغذائي العالمي.
وخلال الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للأسمدة، تمّت مناقشة تقارير اللجان التنفيذية للمجلس، ومواضيع تتعلق بالإنتاج والطلب العالمي في سوق الأسمدة على المدى المتوسط وتأثير ذلك على توجهات الأسواق. كما تمّت مناقشة قضايا تتعلق بالأمن الغذائي العالمي وأنظمة الأغذية الزراعية.
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