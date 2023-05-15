الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 15-05-2023 05:59 م

إعلامي مصري : "لو ما أكلتش كنافة سخنة من حبيبة تبقى ماروحتش عمّان"

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الوكيل الاخباري - ما زالت حلويات "حبيبة" مقصد الكثير من مختلف أنحاء العالم لتذوق "الكنافة" والأصناف الشرقية والغربية ، على اعتبار أنها بصمة دخول لقلوب الناس . 

مؤخرًا وفي زيارة للإعلامي المصري محمود سعد لحلويات حبيبة قال في منشور عبر صفحته على الفيسبوك : "لو ما أكلتش كنافة سخنة من عند حبيبة تبقى ماروحتش عمان! النهاردة الساعة ٦ فيديو جديد من الأردن على فيسبوك ويوتيوب" .

مجموعة الحاج محمود حبيبة وأولاده قصة نجاح سطرت إنجازات عديدة عبر سنوات مضت بمجال صناعة الحلويات بمختلف أنواعها وأشكالها ، وسعيها ودورها في الترويج إلى السياحة الداخلية وجذب الزوار من مختلف الأماكن ، فمن لم يأكل حلوى الكنافة من حبيبة فاته الكثير ، وفق عدد من زوار محالها في وسط البلد والأفرع كافة  . 

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