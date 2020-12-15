إعلانات مبوبة على السوق المفتوح .. أفضل طريقة لتأجير عقارك

الوكيل الاخباري -

تأجير العقارات

اضافة اعلان



تعد العقارات واحدة من ضمن أفضل أنواع الاستثمارات التي تعود بالدخل والفائدة على أصحابها، ويعود ذلك بسبب ما تتسم به من مستوى أمان ثابت؛ إذ يمكن القول أنه عبارة عن رأس مال تم تجميده على هيئة عقار لا يمكن التعرض لخسارته، إلا في حالة الظروف الخارجة عن الإرادة؛ كالكوارث الطبيعية، بحيث يمكن الاستفادة منه من خلال تأجيره لمدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر، مقابل مبلغ مالي معين، وهي من المهام التي تتطلب الإعلان والترويج عن وجود رغبة بالتأجير، مما يحتاج إلى الكثير من الوقت والصبر، لذا جاء هنا موقع السوق المفتوح حلاً مميزاً وفعالاً للتسهيل من هذا الأمر.



موقع السوق المفتوح



يصنف السوق المفتوح من ضمن أفضل وأهم المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، حيث يحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول، نظراً إلى أنه يغطي بخدماته تسعة عشر دولة مختلفة؛ موزعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كالأردن، والسعودية، والعراق...إلخ، إذ أنه عبارة عن منصة إلكترونية تعمل على تقديم خدمات إعلانية وتسويقية على مستوى عالي من الكفاءة والجودة لكافة المستخدمين والزوار، فيما يدور مبدأ عمله حول الربط ما بين أطراف العملية التجارية بصورة فعالة ومباشرة، من أجل تمكينهم من إتمام عمليات البيع والشراء على أفضل وجه خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على وظيفة أو خدمة بكل سهولة.



تأجير العقارات على السوق المفتوح



يتيح السوق المفتوح أمام كافة المستخدمين المسجلين عليه إمكانية نشر اعلانات العرض والطلب لمختلف المنتجات والسلع والخدمات وحتى الوظائف، بما في ذلك ما لديهم من عقارات للإيجار، بصورة تضمن وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الفئات المستهدفة والمعنية بالأمر، خلال أقصر وقت ممكن، ودون الحاجة إلى بذل أي مجهود يذكر، الأمر الذي سهل بشكل كبير من عناء ومشقة الاعلان بالطرق التقليدية التي تتطلب وقت طويل، مع العلم أنه يمكن على السوق المفتوح تتبع مدى فعالية الإعلان لحظة بلحظة من خلال متابعة التعليقات، والحصول على ردود مباشرةً من المهتمين، وكل ذلك عبر قسم عقارات للإيجار الموجود ضمن الأقسام الرئيسية على الموقع.



قسم عقارات للإيجار على السوق المفتوح

يشمل الموقع على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة؛ التي يندرج ضمنها عدد هائل من اعلانات العرض والطلب ذات الصلة، ومن ضمنها قسم عقارات للإيجار المعني بإظهار كافة الإعلانات المبوبة التي تتعلق بما يتوفر من عقارات برسم التأجير في المنطقة الجغرافية المرغوب البحث فيها، نظراً إلى إمكانية تحديد الدولة والمدينة والحي، مع العلم أنه يشمل على شتى أنواع العقارات المعلن عنها من قبل المستخدمين، مثل: الشقق، والفلل، والعمارات السكنية والتجارية، والمزارع، وما إلى ذلك، فكل ما يتطلبه الأمر هو نشر إعلان من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتمثل بكل مما يلي:



●زيارة موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت.

●تسجيل الدخول على حساب المستخدم.

●النقر على أيقونة أضف إعلان الأن الظاهرة أعلى يسار الشاشة.

●تحديد القسم الرئيسي "عقارات للإيجار"، ثم اختيار القسم الفرعي ذو الصلة، مثل: شقق للإيجار.

●تعبئة نموذج البيانات الظاهر بمعلومات صحيحة وواضحة، والتي نذكر منها على سبيل المثال: موضوع الإعلان، والموقع الجغرافي، وبيانات الاتصال...إلخ، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق صور إن أمكن.

●تحديد الموقع الجغرافي للعقار من القائمة المنسدلة، بالإضافة إلى إمكانية تحديده على خريطة العقارات.

●تحديد نوع الخدمة الإعلانية المدفوعة المراد تمييز الإعلان بها، وهو أمر اختياري يمكن القيام به من أجل مضاعفة نسب المشاهدات.

●النقر على خيار حفظ ونشر الإعلان.



خاصية عقارات على الخريطة على السوق المفتوح



أطلق موقع السوق المفتوح مؤخراً ميزة الخريطة التفاعلية، وهي عبارة عن خاصية تساعد المعلنين على تحديد مكان وجود العقارات الخاصة بهم بشكل أدق وأكثر وضوحاً، ومن جهة أخرى تساهم في التسهيل على الباحثين الوصول إلى عقارات معروضة للبيع أو الإيجار في المناطق والأحياء الراغبين بالبحث فيها بصورة أسرع، بحيث يمكن من خلالها تعيين الموقع بالمدينة والحي والشارع بكل سهولة وسرعة، وتخصيص الموقع أكثر عبر الاستمرار بتقريب الصورة، ناهيك عن أنها تشمل على خاصية فلترة متطورة تساعد في حصر النتائج بشكل أفضل.



