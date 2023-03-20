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الإثنين، 20-03-2023 03:36 م

إعلان إطلاق مؤتمر Levitate لصناعة الطائرات المسيّرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة معرض "سوفكس" بالشراكة مع شركة صقر الأردنية، اليوم الأحد، إطلاق مؤتمر ومعرض levitate لصناعة الطائرات المسيّرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس " مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، حيث يعتبر هذا الحدث الأبرز في مجال صناعة الطائرات المسيرة "الدرونز" في الأردن والمنطقة والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 16 - 17 تموز /2023 في فندق سانت ريجيس عمان.

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وأكد العميد الركن الخطيب على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أحدث التطورات والابتكارات واستخدام الطائرات المسيّرة في مختلف المجالات الأمنية منها والتجارية، حيث يمثل فرصة ثمينه للمهتمين ومختلف الجهات الحكومية والأمنية للتواصل والتنسيق ومشاركة المعرفة واكتشاف الإمكانيات العديدة للحلول التي قد توفرها الطائرات المسيّرة.


وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "سوفكس" السيد أحمد طويل خلال المؤتمر الصحفي، "يأتي هذا المؤتمر تجسيدا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتسهيل الشراكات الهادفة لتعزيز اقتصاد الوطن، نحن فخورون بإطلاق أحدث مبادرات سوفكس؛ مؤتمر Levitate، والذي سيكون في الأساس منصة لجمع المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات لمشاركة خبراتهم، بالإضافة إلى التركيز على أهمية فرض التشريعات والقوانين في صناعة الطائرات المسيرة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".


وأضاف السيد يوسف عمورة، المدير التنفيذي لشركة صقر، قائلا "نعتز بشراكتنا مع شركة سوفكس لبناء منصة لخبراء القطاع والمهتمين للالتقاء وتبادل المعرفة، والعمل معا لتصميم خارطة طريق لتكييف هذه التكنولوجيا الجديدة في أعمالهم وعملياتهم. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول التي تقدّمها الطائرات المسيرة وكيفية استخدام هذه التكنولوجيا لحل مشاكل العالم المعاصر في القطاعات المختلفة"


ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي حول أحدث التطورات والابتكارات واستخدام الطائرات المسيّرة في مختلف المجالات الأمنية منها والتجارية، حيث يمثل فرصة ممتازة للمهتمين والجهات الحكومية والأمنية للتواصل ومشاركة المعرفة واكتشاف الإمكانيات العديدة للحلول التي قد توفرها الطائرات المسيّرة، حيث سيضم المؤتمر متحدثين رئيسيين ومبتكرين وخبراء للمشاركة في حلقات حوارية ومشاهدة العروض الحية وعروض من الشركات الرائدة في مجال الطائرات المسيّرة، وسيتعرف المشاركون على أحدث التطبيقات لتقنية الطائرات المسيّرة في مجالات متعددة كالمراقبة، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، وعمليات البحث والإنقاذ.


كما سيتم على هامش المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الرئيسية، مثل قواعد وأنظمة الطائرات المسيرة وخارطة الطريق والتحديات، والأتمتة والحوكمة الإلكترونية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والأنظمة المضادة وتطبيقات الطائرات المسيرة في الطاقة المتجددة والإنشاءات والاتصالات وكيفية مواجهة تحدياتها.
من الجدير بالذكر أن شركة " صقر " الأردنية تعدّ قصة نجاح في قطاع الطائرات المسيّرة، حيث انها أنشأت في الأردن وتوسعت بأعمالها لتوفر خدماتها في سبع دول مختلفة في الوقت الحالي، وهي الذراع التقني لشركة سوفكس، هدفها الأساسي هو جعل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة متاحة وقابلة للتطبيق، وذلك من خلال تمكين الشركاء المعنيين بالمعرفة والخبرة اللازمة لتطبيق هذه التكنولوجيا في مشاريعهم.
لمزيد من المعلومات عن المؤتمر الرجاء زيارة الموقع الالكتروني؛ http://www.levitatejo.com/

 



 




 

 


 

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