إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها

الوكيل الإخباري- أطلقت مجموعة زين إعلانها في شهر رمضان برسالة مؤثرة تحمل وسم #سجلنا_حضور، في إشارة لصمود الشعوب المثابرة في كفاحها للبقاء والبناء من جديد، وبروحها الريادية المعروفة عنها جاء تصوير الإعلان (https://www.youtube.com/watch?v=qJuGsTvNvZA) في مواقع بغزة ولبنان ومناطق أخرى متضررة، لتأكيد أن زين تقف إلى جانب هذه الشعوب.

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وأفادت زين الرائدة في الابتكارات الرقمية أن الإعلان الذي يبث حاليا على القنوات التلفزيونية ويُعرض على منصات زين الاجتماعية على يوتيوب، إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، لينكد إن، وإكس، يجمع بين لقطات أصلية وسرد مشوق للثبات والصمود، مبينة أنه في خلال أيام قليلة من إطلاقه، حقق الإعلان التلفزيوني أكثر من 6 ملايين مشاهدة مع عشرات الآلاف من التفاعلات والدعم في التعليقات.

وذكرت المجموعة ان الإعلان الذي بدأ بعبارة "رد بك نبضي يا أرضي تعالي في حضني حبي لك يبني" يجسد الأرواح الصامدة التي تبقى ثابتة أمام الصعاب، حيث ينقل الإعلان التلفزيوني رسالة قوية تفيد بأن "أهل الأرض هنا، وسيبقوا دائما حاضرين، متشبثين بحبهم وولائهم لأرضهم، مهما كانت التحديات التي يواجهونها."



وكشفت أنها قامت بتوظيف كلمة "الحضور" بمعانٍ متعددة، لتؤكد في الإعلان أن "الحضور" الحقيقي لا يقتصر على الحضور في مكان ما والمطالبة به، بل يتمثل في "الانتماء، الصمود، وإعادة البناء"، مبينة أن ما زاد من عمق التأثير لرسالة الإعلان صوت الفنان الشهير ماجد المهندس، الذي جعل من أدائه الرائع للألحان نشيدا للصمود والأمل.



وأوضحت زين أن سيناريو الإعلان تضمن الخطاب المؤثر للغاية للطفلة ماريا من غزة، التي اشتهرت بخطاباتها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تؤكد فيها الإصرار على البقاء في منزلها، وهناك أيضا الشيف ريناد، وهي شابة من غزة اشتهرت بوصفاتها على شبكات التواصل أثناء القصف المستمر.

وأشارت المجموعة إلى أن الحضور القوي للأطفال والشباب في الإعلان يبرز قوة إرادة الشعوب، بصرف النظر عن الأعمار، مبينة أن أحد المشاهد البصرية المميزة في الإعلان هو سارية علم تُظهر رموزا متعددة: شجرة الأرز اللبنانية، التي تجسد القوة والصبر، مفاتيح غزة، رمز حق العودة، وآلة العود السورية، التي تعكس الصمود من خلال الأعمال الفنية، حيث تحمل السارية علما يعلن عن عزيمة الشعوب القادرة على إعادة إعمار أوطانها.



الجدير بالذكر أن الإعلان يحمل بيان في نهايته، وهو "كل من يحاول السيطرة على الأرض وتحويلها بإقامة ريفييرات سيفشل" فهذه الأرض ليست للبيع، وشعبها سيظل ينهض من تحت الدمار لاستردادها وإعادة بنائها بالتضامن والأمل، وقد جاءت فكرة الإعلان من فريق العلامة التجارية لـ زين، وقام بالإنتاج شركة جوي للإنتاج بالكويت، والإخراج لسمير عبود من لبنان، بمشاركة الصوت العربي المميز ماجد المهندس، مع أداء لمريم شهاب، بينم الكلمات من هبة حمادة، والتلحين من إيهاب عبد الواحد، والتوزيع من ميشال فاضل؛ والإنتاج بصري لـ VIP Films .



ومع قدوم شهر رمضان، تبحث زين عن تقديم رسالة جديدة في إعلاناتها تتطرق فيها لأهم قضايا الحياة، وهذا العام لم يكن مختلفا في إعلاناتها عن السنوات الماضية، حيث تناولت في رسائلها السلام والتسامح، وركزت على معاناة اللاجئين، وتأثيرات النزاعات على الشعوب في المنطقة، كما قدمت زين رسالة أمل أثناء أزمة كورونا، وشاركت جهات عالمية مثل الأمم المتحدة للتأكيد على أهدافها في مجالات الاستدامة والعمل الإنساني.



وتحرص زين أن يعكس محتوى إعلاناتها قيم علامتها التجارية، التي تتواصل من خلالها مع كل مجتمع تقدم له خدماتها، حيث تعتبر نفسها داعمة للشعوب، وتعمل على مساعدتها في العيش بسلام.