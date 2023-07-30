إل جي الكترونيكس تكشف عن هويتها التجارية الجديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة إل جي الكترونيكس عن إطلاق هويتها التجارية الجديدة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.

وكشفت إل جي الكترونيكس المشرق العربي عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية خلال لقاء حضره صحفيون وإعلاميون ، وذلك بالتزامن مع الإعلان العالمي لشركة إل جي الأم في كوريا في 11 تموز.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة إل جي الكترونيكس المشرق العربي، يونغ هاك جونغ، فإن إطلاق الهوية الجديدة للعلامة التجارية لشركة إل جي إلكترونيكس يتناغم مع تطور منتجات وابتكارات الشركة التي تستمد تميزها وقوتها من البحث والتطوير والابتكار، مع استمرار تأكيد هذه العلامة على فلسفة الشركة، التي تسعى إلى تقديم منتجات مبتكرة إلى السوق تعزز تجربة العملاء بشكل عام.

اضافة اعلان



وأكد السيد يونغ هاك جونغ أن الهوية الجديدة تعد نقلة نوعية للشركة وتعبر عن رؤية إل جي المستقبلية وقدرتها على تقديم الحلول التكنولوجية الجديدة، كما أنها تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستهلكين، وتترجم طموح الشركة المستمر في النمو والتطور في السنوات القادمة.



وبين يونغ هاك جونغأن التصميم الجديد يمتاز بحداثته وجاذبيته وتناغم ألوانه ليتمكن العملاء من التعرف على إل جي الكترونيكس بشكل سهل وواضح.

ووجهت إل جي الكترونيكس إلى الشركاء والمستثمرين رسالة تؤكد فيها على استمرارها في تحقيق النمو المستدام وتقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات متميزة لعملائها، كما أكدت على التزامها بتحقيق رؤيتها لتكون الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية.