إم إس فارما تعلن عن استثمار استراتيجي لدعم خططها التوسعية من شركة العليان المالية

الوكيل الإخباري- عمّان، الأردن / الرياض، المملكة العربية السعودية – مايو 2026: أعلنت شركة إم إس فارما (MS Pharma) اليوم عن حصولها على استثمار من شركة العليان المالية (Olayan Financing Company “OFC”)، وذلك من خلال استحواذ شركة العليان المالية على حصة أقلية في الشركة. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة لمرحلة النمو المقبلة لشركة إم إس فارما، وتجسد التزامها المستمر بالابتكار، والتوسع الإقليمي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. كما تشكل هذه الصفقة بداية لشراكة استراتيجية بين شركة العليان المالية والمساهمين المؤسسين الحاليين في إم إس فارما، الذين تميزوا على مدى عقود بخبرتهم وريادتهم في قطاع الصناعات الدوائية.

وتتضمن الصفقة قيام إم إس فارما بإصدار أسهم جديدة مقابل استثمار نقدي من شركة العليان المالية، بما يفضي إلى امتلاكها حصة أقلية في الشركة.



ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز القدرات المالية لشركة إم إس فارما ومرونتها التشغيلية، بما يدعم تنفيذ خططها الطموحة للنمو في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوسيع محفظتها من الأدوية الجنيسة والمنتجات الحيوية المماثلة (Biosimilars)، وتعزيز قدراتها التصنيعية، ورفع قدرات التوريد، بما يخدم المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والشركاء في مختلف أنحاء المنطقة.



وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال غياث سختيان، رئيس مجلس إدارة إم إس فارما: "يسعدنا ويشرّفنا أن نرحب بشركة العليان المالية كشريك في إم إس فارما.

إن خبراتهم العالمية الاستثمارية والتشغيلية، إلى جانب وجودهم العريق والتاريخي في المملكة العربية السعودية، ستشكل إضافة نوعية للشركة وتحقيق قيمة مستدامة لشركائنا وكافة المعنيين بأعمالنا.

ويعكس هذا الاستثمار مستوى التميز والاحتراف الذي تتمتع به فرق العمل في مختلف أنحاء المجموعة، والتي كان لجهودها دور محوري في ترسيخ مكانة إم إس فارما كشركة دوائية إقليمية رائدة.".

من جانبه، قال كالي كايند، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس فارما: "يأتي هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية ومهمة في مسيرة إم إس فارما. وسيمكننا من تعزيز خبراتنا في مجال الأدوية الحيوية، وتوسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسريع وتيرة نمو أعمالنا في مجال الأدوية الحيوية المماثلة. ونتطلع للاستفادة من خبرات شركة العليان المالية وشبكتها الراسخة في المملكة لتحقيق أهدافنا الطموحة، مع مواصلة بناء مؤسسة عالية الأداء تحقق قيمة مستدامة للمرضى والشركاء وموظفينا.".



بدوره، قال نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية: "نجحت إم إس فارما في ترسيخ مكانتها كمنصة دوائية رائدة في المنطقة، مع قدرات قوية في مجالي الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية. ويسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع الشركة في هذه المرحلة المهمة من نموها، ونتطلع إلى دعم توسعها المستمر في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما ينسجم مع فلسفتنا الاستثمارية طويلة الأجل."



وتأتي هذه الشراكة امتداداً لريادة إم إس فارما في مجال الأدوية الحيوية المماثلة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح مصنع الشركة للأدوية الحيوية أول منشأة في المملكة تحصل على اعتماد ممارسات التصنيع الجيد (GMP) من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) لتصنيع الأدوية الحيوية. كما تخطط الشركة هذا العام لأن تصبح أول مورد للأدوية الحيوية المصنعة محليا إلى السوق السعودي.



وتؤكد هذه الإنجازات دور الشركة في دعم مستهدفات التوطين ضمن الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ورؤية المملكة 2030، وتعزيز إتاحة العلاجات الحيوية عالية الجودة في المنطقة، مع مواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات الصحية والتنظيمية الإقليمية والدولية، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والامتثال التنظيمي.



كما تسعى إم إس فارما إلى تعميق تعاونها مع شركاء التطوير والترخيص العالميين، من خلال توظيف قدراتها التصنيعية لدعم التصدير إلى الأسواق العالمية.





نبذة عن إم إس فارما



تُعد إم إس فارما إحدى الشركات الدوائية الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتخصصة في تطوير وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية. وتتمتع الشركة بموقع يؤهلها لتحقيق نمو متسارع، حيث تدير خمس منشآت تصنيع في كل من الأردن والجزائر والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك مصنع حديث للأدوية الحيوية يخدم أسواق المنطقة.



وتتخذ الشركة من عمّان، الأردن، مقراً رئيسياً لها، إضافة إلى مكاتب إدارية في مدينة زوغ السويسرية، ويعمل لديها أكثر من 2,000 موظف في 12 دولة، مع التزام راسخ بتحسين وصول المرضى إلى أدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.



نبذة عن شركة العليان المالية



نشأت مجموعة العليان في عام 1947 عندما قام مؤسسها سليمان صالح العليان بتأسيس أولى شركاتها، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم تحت مظلة شركة العليان المالية، المؤسسة الرائدة المتعددة الجنسيات التي تمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 32 شركة، واستثمارات عالمية تمتد عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا والهند.



وبصفتها مستثمراً إستراتيجياً طويل الأجل، تشمل استثمارات شركة العليان المالية إلى الأسهم العامة والخاصة، والشراكات الإستراتيجية، والأصول العقارية، إلى جانب واحدة من أبرز محافظها الاستثمارية وهي شركة العليان السعودية القابضة، التي تنشط في خمس قطاعات حيوية بدعم من شراكات طويلة الأمد امتدت لعقود.



وتضم القوى العاملة متعددة الثقافات في شركة العليان المالية أكثر من 14,500 مهني ومهنيّة من أكثر من 60 جنسية، في بيئة متعددة الثقافات تركز على الكفاءة والتميّز.



وتماشياً مع التزامها بتحقيق أثر اجتماعي مستدام، تدعم مؤسسة سليمان العليان– الذراع الخيرية لشركة العليان المالية – مجموعة واسعة من مبادرات التعليم والرعاية الصحية والتنمية المجتمعية.

وبصفتها شركة سعودية، تساهم شركة العليان المالية بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يشمل التنويع الاقتصادي، والمحتوى المحلي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.