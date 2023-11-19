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الأحد، 19-11-2023 11:41 ص

إم جي الأردن تطلق حملة "مكتسحين لسبب"

KV _ Press


الوكيل الإخباري - أطلقت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات إم جي (الأردن) حملة ترويجية لتقسيط السيارات تحت عنوان (مكتسحين لسبب)، والتي ستمكّن زبائنها من الحصول على سيارات إم جي المختلفة بدفعة بأقساط شهرية تبدأ من 150 دينار.اضافة اعلان

وقالت الشركة بأن الحملة تشمل جميع موديلات إم جي المتوفرة في معرض الشركة بما فيها سيارات الهايبرد و السيارات الكهربائية Plug In ، بدفعة أولى تبلغ 30% من قيمة السيارة و أقساط شهرية تصل إلى 8 سنوات، حيث سيحصل الزبون أيضاً على العديد من المزايا الإضافية والتي تشمل تأمين شاملاً VIP،كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200,000 كلم (أيهما أسبق) بالإضافة إلى كفالة على بطاريات السيارات الكهربائية لمدة8 سنوات أو  200,000كلم (أيهما أسبق).
وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية الشركة المعاصرة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لزبائنها لضمان حصولهم على أحدث طرازات إم جي والتي تعد الخيار الأمثل لشريحة واسعة من الأردنيين.
تتميّز إم جي موتور بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به، وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل. كما تشكّل عروض إم جي في الأردن مثالاً واحداً فقط على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء بالحد الأقصى من تجربة مُلكية إم جي.
هذا واكتسبت إم جي سمعة لا تُنافس لجهة توفير قيمة عالية جداً لعملائها، وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.

 




 

 


 

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