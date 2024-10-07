إم جي الأردن تقدم أقوى عرض في السوق: امتلك سيارتك بدون دفعة أولى!

الوكيل الإخباري- أعلنت إم جي الأردن من خلال وكيلها الحصري شركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات عن إطلاق أقوى عرض في سوق السيارات الأردني، حيث توفر لعملائها فرصة امتلاك سيارة أحلامهم بدون دفعة أولى. ضمن هذا العرض الفريد، ستغطي إم جي نسبة 20% من سعر السيارة، مما يتيح للعملاء تمويل 80% فقط من السعر الإجمالي على مدى يصل إلى 8 سنوات بأقساط مريحة.

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إم جي الأردن لم تكتفِ بذلك، بل قدمت خيارات تمويل مرنة بالتعاون مع البنوك التجارية والإسلامية، مع معدلات فائدة و مرابحة تنافسية تبدأ من 4%، مما يجعل هذا العرض الأنسب والأكثر تنافسية في السوق الأردني.



وقال الرئيس التنفيذي لـ إم جي الأردن السيد فواز الهنيدي: "نحن فخورون بتقديم هذا العرض الاستثنائي الذي يجعل امتلاك سيارة جديدة أكثر سهولة ومرونة لعملائنا. تغطيتنا للدفعة الأولى تعني أن العملاء يمكنهم الاستمتاع بسيارة إم جي دون الحاجة إلى دفع دفعة أولى كبيرة، مع الاستفادة من خيارات تمويل ميسّرة".



وتعتبر هذه المبادرة خطوة قوية في سبيل تمكين العملاء من امتلاك سياراتهم الخاصة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. العرض متاح لفترة محدودة في معرض إم جي الأردن الواقعة في شارع مكة 139، عمان.



إم جي الأردن تدعو جميع الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى زيارة معرضهم أو التواصل مع الفريق لمعرفة المزيد من التفاصيل على 06 5850058