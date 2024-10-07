إم جي الأردن تقدم أقوى عرض في السوق: امتلك سيارتك بدون دفعة أولى!

إم جي الأردن لم تكتفِ بذلك، بل قدمت خيارات تمويل مرنة بالتعاون مع البنوك التجارية والإسلامية، مع معدلات فائدة و مرابحة تنافسية تبدأ من 4%، مما يجعل هذا العرض الأنسب والأكثر تنافسية في السوق الأردني.
وقال الرئيس التنفيذي لـ إم جي الأردن السيد فواز الهنيدي: "نحن فخورون بتقديم هذا العرض الاستثنائي الذي يجعل امتلاك سيارة جديدة أكثر سهولة ومرونة لعملائنا. تغطيتنا للدفعة الأولى تعني أن العملاء يمكنهم الاستمتاع بسيارة إم جي دون الحاجة إلى دفع دفعة أولى كبيرة، مع الاستفادة من خيارات تمويل ميسّرة".
وتعتبر هذه المبادرة خطوة قوية في سبيل تمكين العملاء من امتلاك سياراتهم الخاصة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. العرض متاح لفترة محدودة في معرض إم جي الأردن الواقعة في شارع مكة 139، عمان.
إم جي الأردن تدعو جميع الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى زيارة معرضهم أو التواصل مع الفريق لمعرفة المزيد من التفاصيل على 06 5850058
رابط العرض: https://www.mg-jo.com/ar/offers/zero-down-payment
-
أخبار متعلقة
-
اتصال آمن ومستقبل مترابط الآن بين يديك بفضل Knox Vault ومفاتيح المرور "Passkeys" وKnox Matrix
-
الأردنية للطيران تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي تشيلي
-
زين راعي الاتصالات الحصري لماراثون "برومين عمّان"
-
موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي
-
المهندس شحادة أبو هديب رئيساً للمجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة
-
البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية
-
طلبات الأردن تستقبل مديرها العام الجديد سليم حمّاد