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الأحد، 07-03-2021 01:47 م

إم جي الأردن توقع إتفاقية تعاون مع جي فور إس

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الوكيل الاخباري - وقعت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات MESC والشركة البريطانية جي فور إس سيكيور سوليوشنز انتر ناشونال للحلول المتكامله/الاردن اتفاقية استراتيجية تهدف لتعزيز أسطول جي فور اس ومشاركة سيارات إم جي في دعم مسيرة جي فور إس.

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وقام بتوقيع الاتفاقية السيد حسام مرقه مدير مبيعات الاساطيل في الشركة المعاصرة والسيد اشرف ابو الحاج مدير عام شركة جي فور اس.


الشركة المعاصرة الوكيل الحصري لسيارات إم جي برطانية الاصل في الاردن الاكثر نموا خلال عام 2020 تتطلع دوما لعقد شراكات تعود بالفائدة على المجتمع، وترك أثر واضح في تنمية العجلة الإقتصاديةتحقق نموا واضحا في السوق الأردني.


 من جهته عبر مرقة عن سعادته بهذه الشراكة " فإنه يسرنا أن نخدم هذه المؤسسة الهامة، إضافة إلى مختلف المؤسسات في الأردن " متطلعا لنتائج مبهرة جراء التعاون مع جي فور إس لدورها الفعال في مجال الأمن والحماية وضرورة وجود مثل هذه الشركات التي تكرس فرق مدربة للعمل من أجل حماية عملائها،وفخره بإدخال سيارات إم جي لإسطول الخدمات الأمنية.

وتجدر الاشارة بأن شركة جي فور اس البريطانية شركة متخصصة في مجال الأمن والحماية تدار حاليًا من قبل G4S Plc ومقرها لندن، توفر لعملائها فريقًا آمنًا للغاية لجميع المشاريع المطروحة من خلال القيام باعمال الحراسة المدنية للمنشأت العامة والخاصة والسفارات داخل المملكة، كما تقوم بأعمال نقل وتخزين الأشياء الثمينة واستخدام أجهزة الأمان وأنظمة الإنذار وكافة وسائل الحماية لضمان سلامة النقل والتخزين.


تحرص الشركة المعاصرة دوما على توفير الفئات الأحدث من سيارات MG العريقة بريطانية الأصل التي تقدّم كل ما هو جديد وملائم للاحتياجات العصرية بأسعار منافسة في نفس الفئة من علامات تجارية أخرى وبخدمات ما بعد البيع المميزة التي تقدمها لعملائها، كما تقدم كفالة تصل لغاية 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق.


 




 

 


 

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