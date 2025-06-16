إم جي موتورز الأردن تكشف عن النسخة المجددة من إم جي 5 موديل 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة إم جي موتورز الأردن عن إطلاق إم جي 5 موديل 2025 بتصميمها المجدد، وهي سيارة سيدان أنيقة وعصرية صُممت خصيصًا لتلائم الشباب والعائلات الصغيرة الباحثين عن التوازن المثالي بين التصميم الجذاب، والراحة، والقيمة العملية.

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وجاء الكشف عن السيارة خلال فعالية "Summer Jam" التي أُقيمت في الثامن من يونيو 2025، حيث شكّلت المناسبة فرصة مثالية لتقديم النسخة المحسّنة من إم جي 5 لعشاق السيارات في الأردن.

تصميم جريء... وواقعية تناسب كل يوم



بتصميم خارجي ديناميكي ومقصورة داخلية مطوّرة، تبرز إم جي 5 كواحدة من أكثر سيارات السيدان تنافسية في فئتها. وقد حظيت السيارة بلمسات تصميمية عصرية، في مقدمتها الواجهة الأمامية الجديدة، والخطوط الانسيابية الأنيقة، والتفاصيل الدقيقة التي تمنحها حضورًا لافتًا من جميع الزوايا.

أما المقصورة الداخلية، فتأتي نسخة Delux بشاشة رقمية قياس 12.3 إنش، تتيح للسائق تحكمًا سلسًا بالوسائط والملاحة وإعدادات السيارة، لتمنح تجربة قيادة ذكية ومتقدمة. وتعزز المقاعد المريحة من نوع Zero G، والمساحات المدروسة بعناية، من راحة السائق والركّاب على حد سواء في كل رحلة.



وتعمل السيارة بمحرك اقتصادي سعة 1.5 لتر، مقترن بناقل حركة CVT من 8 سرعات، يوفّر تسارعًا سلسًا واستهلاكًا ممتازًا للوقود، مع أداء موثوق يلبي متطلبات القيادة اليومية.



وعلّق السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة إم جي موتورز الأردن، على إطلاق النسخة المحسّنة من إم جي 5 قائلاً: "تجسّد إم جي 5 فلسفة إم جي في الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري لتلبية احتياجات العملاء الشباب والعائلات. نحن فخورون بتقديم هذا الطراز الجديد للسوق الأردني ونتطلع إلى رؤية نجاحه على الطرقات المحلية."



دعوة لاختبار الجيل الجديد من إم جي

تدعو إم جي موتورز الأردن جميع عشاق السيارات وأصحاب الذوق الرفيع لزيارة معرضها، الكائن في شارع مكة، عمارة 139، واختبار قيادة السيارة الجديدة، واكتشاف كيف تواصل علامة إم جي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر أنواع السيارات تطورًا وتنافسية في عالم السيارات.



عن GKS أوتو ومجموعة GB Corp

تُعد GKS أوتو الوكيل الحصري لسيارات إم جي في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي شركة تابعة لمجموعة GB Corp، إحدى أعرق مجموعات السيارات في المنطقة. تجمع GKS وGB Corp بين أكثر من 80 عامًا من الخبرة في قطاع السيارات، ما يمنحهما إرثًا قويًا مبنيًا على الجودة والموثوقية والخدمة المتميزة التي تتمحور حول رضا العملاء.