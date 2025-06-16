إم جي موتورز الأردن تكشف عن النسخة المجددة من إم جي 5 موديل 2025

وجاء الكشف عن السيارة خلال فعالية "Summer Jam" التي أُقيمت في الثامن من يونيو 2025، حيث شكّلت المناسبة فرصة مثالية لتقديم النسخة المحسّنة من إم جي 5 لعشاق السيارات في الأردن.
تصميم جريء... وواقعية تناسب كل يوم
بتصميم خارجي ديناميكي ومقصورة داخلية مطوّرة، تبرز إم جي 5 كواحدة من أكثر سيارات السيدان تنافسية في فئتها. وقد حظيت السيارة بلمسات تصميمية عصرية، في مقدمتها الواجهة الأمامية الجديدة، والخطوط الانسيابية الأنيقة، والتفاصيل الدقيقة التي تمنحها حضورًا لافتًا من جميع الزوايا.
أما المقصورة الداخلية، فتأتي نسخة Delux بشاشة رقمية قياس 12.3 إنش، تتيح للسائق تحكمًا سلسًا بالوسائط والملاحة وإعدادات السيارة، لتمنح تجربة قيادة ذكية ومتقدمة. وتعزز المقاعد المريحة من نوع Zero G، والمساحات المدروسة بعناية، من راحة السائق والركّاب على حد سواء في كل رحلة.
وتعمل السيارة بمحرك اقتصادي سعة 1.5 لتر، مقترن بناقل حركة CVT من 8 سرعات، يوفّر تسارعًا سلسًا واستهلاكًا ممتازًا للوقود، مع أداء موثوق يلبي متطلبات القيادة اليومية.
وعلّق السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة إم جي موتورز الأردن، على إطلاق النسخة المحسّنة من إم جي 5 قائلاً: "تجسّد إم جي 5 فلسفة إم جي في الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري لتلبية احتياجات العملاء الشباب والعائلات. نحن فخورون بتقديم هذا الطراز الجديد للسوق الأردني ونتطلع إلى رؤية نجاحه على الطرقات المحلية."
دعوة لاختبار الجيل الجديد من إم جي
تدعو إم جي موتورز الأردن جميع عشاق السيارات وأصحاب الذوق الرفيع لزيارة معرضها، الكائن في شارع مكة، عمارة 139، واختبار قيادة السيارة الجديدة، واكتشاف كيف تواصل علامة إم جي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر أنواع السيارات تطورًا وتنافسية في عالم السيارات.
عن GKS أوتو ومجموعة GB Corp
تُعد GKS أوتو الوكيل الحصري لسيارات إم جي في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي شركة تابعة لمجموعة GB Corp، إحدى أعرق مجموعات السيارات في المنطقة. تجمع GKS وGB Corp بين أكثر من 80 عامًا من الخبرة في قطاع السيارات، ما يمنحهما إرثًا قويًا مبنيًا على الجودة والموثوقية والخدمة المتميزة التي تتمحور حول رضا العملاء.
تسعى GKS أوتو إلى إعادة تعريف توقعات العملاء في السوق الأردني من خلال التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع عالية المستوى، وتوفّر قطع الغيار الأصلية، وحرصها الدائم على الجودة. وباعتبارها جزءًا من عائلة GB Corp الإقليمية المرموقة، تستعد GKS لتشكيل مستقبل قطاع السيارات في الأردن.
عن إم جي موتورز:
إم جي موتورز هي علامة بريطانية عريقة تأسست عام 1924، وارتبط اسمها على مدى قرن كامل بالتميّز، والابتكار، والسيارات الرياضية الأيقونية. وقد أُسست على يد ويليام موريس وسيسيل كيمبرز، وتُعد من أوائل الأندية الخاصة بالسيارات في العالم.
وبعد انتقال ملكيتها إلى شركة SAIC MOTOR العالمية، بدأت إم جي فصلًا جديدًا في تاريخها، لتكون اليوم في طليعة الشركات التي تقدم أحدث تقنيات السيارات والطاقة النظيفة للعملاء حول العالم.
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