’إم جي موتور‘ الأردن تقدّم عروضاً مميّزة لعملاء السيارات في الأردن بمناسبة عيد الحب

الوكيل الإخباري -

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أطلقت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات (’MESC) في الأردن عرض خاص على كامل المجموعة الرائعة من المركبات الحائزة على جوائز بارزة لدى العلامة التجارية، وذلك بمناسبة عيد الحب.وتقدم الحملة الحصرية مع بنك الأتحاد فرصة لتمويل شراء أي من سيارات العلامة التجارية إم جي، بدفعة أولى 20% على 96 شهر بأسهل الإجراءات وأقل المتطلبات والحصول على التسجيل والترخيص والتأمين الشامل مجانا بالاضافة لخدمة المساعدة على الطريق مع إمكانية إستبدال السيارة القديمة،ولتميّز إم جي عملائها، تُقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة، والدخول على سحب الجائزة الكبرى المقدمة من الشركة وهي (MG6) بالإضافة الى رحلة الى تركيا مدفوعة التكاليف لشخصين.من جانبه أشار المهندس محمد عمر شاهين الرئيس التنفيذي في المعاصرة "يسرّنا دائماً أن نقدّم عروضاً مميّزة لزبائننا الكرام، ونركّز دوماً على أن تشمل هذه العروض أفضل الشروط الممكنة، وقد صمّمنا هذا العرض المميّز مع البنك الأتحاد لتكون تجربة شراء سيارة إم جي فريدة من نوعها ضمن معاملة بنكية تتميّز باليسر والسرعة، مما سيعزز من رضا زبائننا وهو ما نسعى إليه دوماً".