’إم جي موتور‘ تزيح الستار عن نسخة سيارة MG RX8 Black Edition الحصرية في الأردن

الوكيل الاخباري - أزاحت ’إم جي موتور‘ _ الأردن الستار في أوكتوبر الجاري عن إصدار خاص جديد من سيارتها الرياضية الشعبية MG RX8 متعدّدة الاستعمالات (SUV) ذات السبعة مقاعد.

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وتقدم سيارة MG RX8 Black Edition مظهراً أكثر جرأة وأكثر حزماً للمجموعة، بالإضافة إلى باقة من التغييرات في التصميم الداخلي والخارجي باللون الأسود بالكامل مقارنة بطرازات RX8 الأخرى. وبإمكان العملاء الآن شراء السيارة من وكيل ’إم جي‘ في الأردن.



ويتميز طراز Black Edition بفخر وموثوقية بمظهر خارجي أنيق أسود اللون، مما يجعله ينفرد عن الطرازات الأخرى في المجموعة. ويكتمل المظهر الجديد الجريء بأغطية المرايا الجانبية السوداء، والتصاميم الجانبية، ومقابض الأبواب وقضبان السقف المعدنية، تتممها شارة Black Edition وعادم ومصد من الكروم الأسود في الخلف. وتأتي MG RX8 مجهزة أيضاً بعتبة أبواب جانبية كهربائية يتم تشغيلها عند فتح الباب لضمان راحتك لدى الدخول والخروج من سيارتك.



ويرتقي إصدار طراز RX8 المحدود بمزاياه أكثر مع عجلات "ميدنايت" المعدنية المذهلة قياس 20 بوصة بلونها الأسود اللامع.







وبطبيعة الحال، يمتد اللون الأسود ليكسو المقصورة الداخلية لسيارة MG RX8 Black Edition. بحيث يكسو مقاعدها السبعة الواسعة بالكامل الجلد الأسود فائق الجودة من شركة "Bader" الألمانية، إحدى موردي الجلود الفاخرة الرائدة في قطاع السيارات. كما تأتي السيارة مزودة بأرقى مستويات الفخامة لاسيما المقاعد الفاخرة جيدة التهوية لضمان تجربة الركاب لأفضل مستويات الراحة والرفاهية.



وتتميز MG RX8 بالقوة والرحابة، وتنفرد قاعدة عجلاتها الفسيحة ومساحة مقاعد الصف الثالث الكبيرة عن منافساتها في فئتها بوضوح.

وبامكان العملاء مع أحدث طراز من MG التعبير عن أنفسهم من خلال القيام بما يحبون دون القبول بحلول وسطية.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي المهندس محمد عمر شاهين ’إم جي موتور‘ في الأردن: "تلعب سيارة MG RX8 ذات السبعة مقاعد دوراً رائداً كنموذج لعلامة MG مفضل لدى العملاء منذ طرحها في المنطقة.

ونواصل العمل بلا كلل مع شركائنا لتقديم أفضل منتجات MG وأكثرها تميزاً التي يستحقونها العملاء، والتي تلبي احتياجاتهم هنا في المنطقة. وكلنا ثقة مع الإصدار الخاص الحصري من MG RX8 في كسوة سوداء بالكامل و13 ترقية تجهيزات فريدة، سوف يختبر العملاء الفخامة والتميز بالإضافة إلى التفرد مع هذا الإصدار الخاص. "



وتعتبر سيارةRX8 الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) ذات السبعة مقاعد، نموذج رائد ورحب من MG ومجهز بشكل جيد للغاية. وهي سيارة دفع رباعي تمتاز بالقوة والقدرة، وتوفر نظام عزم رباعي عند الطلب في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي متقدم مع ستة أوضاع قيادة مختلفة.

وتأتي RX8 مزودة بمحرّك بنزين سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني وبقوة 220 حصاناً يتميز بتقنية Net Blue ويولد عزماً أقصى قدره 360 نيوتن- متر ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات.

وتوفر السيارة أيضاً شحناً لاسلكياً للهاتف والاتصال بالهاتف الذكي مع تقنيتي Apple Carplay و Android Auto مع شاشة لمس ملونة قياس 10 بوصات، بالإضافة إلى تصميم جلوس على طراز المسرح يتضمن تدرجاً مسطحاً مائلاً من الأمام إلى الخلف مما يعني أن الركاب في الصف الثالث يستفيدون من رؤية استثنائية مع مساحة لا مثيل لها للأرجل تبلغ 884 ملم (أكبر مساحة للصف الثالث في فئتها) .



وتتوفر سيارةMG RX8 Black Edition الآن للبيع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يأتي هذا خلال أوقات مثيرة جداً للعلامة التجارية في المنطقة، حيث شهدت نمواً كبيراً بمبيعاتها على مدار العامين الماضيين.