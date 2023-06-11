’إم جي موتور‘ تطلق MG HS PHEV الجديدة للعام 2024 أول مركبة هجينة يمكن وصلها بمقبس كهربائي في الشرق الأوسط

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أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن إطلاق أولى مركباتها الهجينة القابلة للوصل بمقبس كهربائي (PHEV) في الشرق الأوسط وهي من طراز MG HS PHEV للعام 2024. وتعدّ هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) بديلاً منخفض ذا انبعاثات الكربون لصالح العملاء في المنطقة، وهي تمثّل مزيجاً مثالياً بين عنصرَي الكفاءة والأداء.تأتي MG HS PHEV مزوَّدة بمحرّك ’إم جي‘ عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني، وتستطيع قطع ما يزيد عن 64* كلم بالاعتماد فقط على مولِّدها الكهربائي بطاقة 16.6 كيلوواط، مع تمتُّعها بناتج طاقة مجمَّع قدره 258 حصاناً، مما يساعدها على التسارُع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 6.9 ثواني فقط. وتحظى المركبة بعزم أقصى يبلغ 480 نيوتن-متر، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى عند 190 كلم/س، مع احتوائها على ميّزة تبديل السرعات عبر مقابض اليد ضمن وحدة المقود.تتمتّع MG HS PHEV بكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، حيث تستهلك فقط 1.8 ليتر لكل 100 كلم*. وهذا المستوى المتميّز باستهلاك الوقود يضمن للسائق قطع مسافات أطول بكمية وقود أقل، وهو ما يخفِّض البصمة الكربونية الإجمالية. ومع تصنيف 4.3 غرام لكل كيلومتر وفق مقاييس ’إجراء الاختبار العالمي الموحَّد للمركبات الخفيفة‘ (WLTP)، تتميّز هذه المركبة الهجينة القابلة للوصل بمقبس كهربائي بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير مقارَنة مع السيارات التي تضم محرّكات احتراق داخلي تقليدية.* تخضع للظروفوفيما يتعلّق بالشحن، توفر MG HS PHEV للعام 2024 خيارات ملائمة عبر مولِّدها الكهربائي، حيث يبلغ وقت الشحن الكامل نحو 4.5 ساعات، مما يسمح للمستخدمين إعادة شحن البطارية بسهولة خلال فترة الليل أو في النهار. وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون لشحن سريع للبطارية، يُمكِن عبر ميّزة الشحن السريع تعزيز سعة البطارية بنسبة 80٪ خلال 35 دقيقة فقط، وهو أمر ملائم لتلبية متطلّبات الشحن أثناء التنقُّل.وبالارتكاز على نجاح مركبة الـSUV البارزة، فإن وصول MG HS PHEV الجديدة وMG HS يشكّل خطوة أساسية أخرى في تعزيز خيارات ’إم جي موتور‘ أكثر، وذلك مع مضي العلامة التجارية بتوسعة نطاق الخيارات أمام عملاء السيارات في مختلف أنحاء المنطقة عبر مجموعتها المتطوّرة وفائقة التجهيزات من سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات. وهي تنضم إلى مركبة MG ONE التي تم إطلاقها مؤخراً، وطرازات MG RX5 الجديدة كلّياً التي تشكّل جزءً من المجموعة سريعة النمو من مركبات العلامة التجارية بريطانية المنشأ في الشرق الأوسط.حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط: "إن إطلاق مركبتنا الهجينة الأولى القابلة للوصل بمقبس كهربائي هو الخطوة التالية ضمن رحلة ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘ الساعية لتوفير خبراتنا في مجال مركبات الطاقة الجديدة لصالح عملائنا، بينما نستمر بتقديم خيار مركبات محرّكات الاحتراق الداخلي. وباعتبارنا أحد المصنِّعين لإحدى أفضل مركبات الطاقة الجديدة (NEV) في العالم، تتميّز ’إم جي‘ بتوفيرها لخبرات غنية جداً في المنطقة. ومع MG HS PHEV، لم يكن هناك أي مساوَمة على الإحساس الرياضي التي يتم منحه، إذ تمت الموازنة بين الأداء والراحة المتاحة لعملائنا بهدف تمكين الاستفادة للحد الأقصى من كل رحلة."يرتكز المظهر الرياضي لمركبة MG HS على خطوط ناعمة تنساب من غطاء صندوق المحرّك نزولاً نحو الجوانب قبل أن ترتفع عند الجهة الخلفية لتمتد فوق الأضواء الخلفية، والتي تتكوّن من مجموعة تحوي 21 مصباح LED منفرداً تنير بشكل تسلسلي. وتتألّق MG HS عبر شبك نجمي بديع وهي تحوي أطرافاً توأمية لأنابيب العادم ومصداً من الألمنيوم لتكملة شكلها الجريء والواثق. وتتوفر للمركبة خمسة خيارات من ألوان الطلاء.أما مقصورة MG HS فتمثِّل الطبيعة الرياضية للمركبة، إذ تحتوي على مقاعد حاضنة رياضية النمط مكسوّة بخامة LUX الفاخرة من أعلى المستويات. ولقد جرى تصميم هذه المقاعد العصرية لتوفير الراحة القصوى، وهي مصنوعة مع جلد عالي الجودة من Bader الألمانية، التي تُعتبَر إحدى الشركات الرائدة عالمياً للجلود الراقية لقطاع السيارات. وتتميّز عجلة القيادة الجلدية ثلاثية الأذرع من خلال لمسة تطريز رياضية، كما تتضمّن أزراراً متعدّدة الوظائف. ويستطيع العملاء الاختيار من بين ثلاثة أنماط لونية داخلية بديعة.تشتمل MG HS على العديد من الخصائص الذكية، وهي غنية باللمسات سهلة الاستخدام لضمان بقاء السائق متمتّعاً دوماً بالراحة والاتصال والسيطرة الكاملة. وفي الأمام، توجد شاشتا عرض عاليتا الجودة. وتقع شاشة لوحة العدّادات الافتراضية حجم 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة وتشكّل تطوُّراً بارزاً في كيفية إيصال المعلومات الرئيسية إلى السائق. بدورها، تتوافق شاشة اللمس عالية الوضوح حجم 10.1 بوصة وعالية الأداء مع تقنيتَي Apple CarPlay وAndroid Auto على حد سواء.وفيما يتعلّق بالتجهيزات القياسية، فهناك ميّزة التحكُّم التكيُّفي بسرعة الملاحة، ونظام المساعَدة في السرعة، وميّزة الكبح التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام التحذير من الخروج عن المسار، وميّزة المساعَدة في البقاء ضمن المسار، ونظام الكشف على المنطقة الجانبية العمياء، وميّزة التشغيل بالزر الذي يعمل بالضغط عليه، وميّزة الدخول بدون مفتاح وكاميرا الرؤية الخلفية، مع وجود كاميرا للركن تتيح الرؤية بنطاق 360 درجة وذلك في الطرازات المزوَّدة بالتجهيزات الكاملة، والهدف منها منح السائق سيطرة كاملة وراحة بال تامّة خلال الرحلة.من ناحيته، يشتمل برنامج الثبات الإلكتروني القياسي على ثمان وظائف متعلّقة بالسلامة، مع نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات (ABS)، والتوزيع الإلكتروني للكبح (EBD)، والتحكُّم بالكبح أثناء الانعطاف (CBC)، ونظام التحكُّم بالجر (TCS)، والتحكُّم بديناميكيات المركبة (VDC)، ومنطقة التعرض الحراري (HAZ)، والتحكُّم بالثبات عند صعود التلال (HHC) ومسح قرص المكابح (BDW)، مما يعزّز الثبات في ظروف الطرق الصعبة جداً أو في حالات القيادة القاسية وذلك لأجل ضمان السلامة.تتوفر كل من MG HS وMG HS PHEV بفئتَي تجهيزات COM وLUX، وسيتم الإعلان عن الأسعار قريباً وفقاً لكل سوق. وستحصل الطرازات الجديدة كلّياً من MG HS وMG HS PHEV على الضمان الشهير من العلامة التجارية والذي يمتدّ لفترة ست سنوات/200,000 كيلومتر، بينما تأتي MG HS PHEV مع ضمان لفترة ثمان سنوات/200,000 كلم على البطارية لمنح راحة البال القصوى.